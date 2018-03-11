30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье 11 марта двумя поединками продолжится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АРСЕНАЛ — УОТФОРД 16:30 Онлайн-трансляция
Два поражения кряду от "Манчестер Сити" и проигрыш в гостях у "Брайтона" подвергли "Арсенал" громадному давлению, однако подопечные Арсена Венгера смогли слегка реабилитироваться, отпраздновав победу 0:2 над "Миланом" в Лиге Европы. В Премьер-Лиге уже все потеряно, однако работу во восстановлению уверенности в себе "канонирам" определенно стоит продолжать. "Уотфорд" выиграл три из четырех последних матчей и находится на пороге продления прописки в элите, наверняка, желая сделать это поскорее. "Шершни" одержали две победы в трех последних выездах на "Эмирейтс" с учетом всех соревнований, а также одолели "Арсенал" на своем поле в первом круге.
В старт "Арсенала" вернется Пьер-Эмерик Обамеянг, заигранный в еврокубках за "Боруссию". Александр Лакасетт все еще лечится.
Полузащитник "Уотфорда" Том Клеверли возобновил тренировки после травмы бедра, но пока не готов играть. Также отсутствуют Крейг Кэткарт, Юнес Кабул, Натаниэль Чалоба и Исаак Саксесс.
БОРНМУТ — ТОТТЕНХЭМ 19:00 Онлайн-трансляция
Вылет Лиги Чемпионов получился для "Тоттенхэма" болезненным и обидным, что вполне объяснимо. Тяжело проиграть дома "Ювентусу", практически весь матч доминируя над опытным соперником. Теперь "шпорам" важно правильно отреагировать и сделать так, чтобы обеспечить себе путевку в Лигу Чемпионов третий сезон подряд. Маловероятно, что "Борнмут" столкнется с опустошенной горем командой — куда вероятнее, что "вишенки" угодят под наковальню. Из 15 последних очков "Тоттенхэм" набрал 13 против "Борнмута" в Премьер-Лиге.
"Борнмуту" предстоит оценить состояние ряда игроков, включая Джордона Айба, Райана Фрэйзера и Марка Пью. Тайрон Мингс травмирован.
На край обороны "Тоттенхэма" готов вернуться Серж Орье, дисквалифицированный на матч с "Ювентусом". Тоби Алдервейрелд набирает форму в тренировках.
11.03.2018 06:00
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Последние комментарии:
е6ать аснлу можно тупо 9 технарей давать, толку 0 от матчей
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Победа фаворитов
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Буду сегодня Уотфорд. Хочу чтобы Арс окончательно ушатал Венгер. Гнать его пора, давно...у него несоответствие с занимаемой должностью. Такой клуб достойный в помойку превратил...придёт другой спец, может и пойдут дела...результат даст, хоть какой нибудь с +
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победа гостей на классе (хотя с Борнмутом придется повозиться)
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