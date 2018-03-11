Конте: "Виллиан первый в списке, когда я определяю состав на игру"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что вингер Виллиана превратился для него в незаменимого игрока.
В последние недели 29-летний бразилец демонстрирует отличный футбол, забив пять голов в пяти матчах с учетом всех соревнований. Именно Виллиан открыл счет в победном для "синих" дерби против "Кристал Пэлас" в субботу (2:1), заслужив похвалу со стороны Конте.
"Вы можете видеть, что он сохраняет великолепную форму. Когда я определяю состав на игру, то он первый в списке".
"Думаю, Виллиан играет великолепно, но я хотел бы подчеркнуть, — не только с мячом. Без мяча он тоже очень упорно трудится и помогает команде. Думаю, он демонстрирует, что его карьера достигла стадии, когда он стал игроком огромной зрелости".
"Я сердечно надеюсь, что он останется на этом уровне и продолжит так же играть, потому что сейчас он очень хорош с мячом и без мяча. Вы очень хорошо знаете, что нам важно соблюдать баланс во время матча, потому что при потере баланса случиться может всякое", — цитирует Конте Evening Standard.
11.03.2018 00:05
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Эх, жаль что ему уже под 30...
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