"Челси" обыграл "Пэлас" и приблизился в топ-4

"Челси" приблизился к топ-4 Премьер-Лиги на расстояние в два очка, обыграв со счетом 2:1 "Кристал Пэлас".

Оправившись после обморока, в старт "синих" вернулся Нголо Канте. Также свой шанс получили Гари Кэхилл, Давиде Дзаппакоста и Оливье Жиру.



"Орлы" вышли теми же 11 игроками, что и на домашний матч против "Манчестер Юнайтед" в понедельник вечером, но выздоровевший Уилфрид Заха оказался среди запасных.



Подопечные Конте очень в позитивном ключе начали дерби и уже на девятой минуте имели шанс открыть счет. Канте нанес довольно простецкий удар с дистанции, а стоявший перед воротами Жиру не смог подправить мяч в угол — снаряд достался голкиперу.



Но активнее всех был Виллиану, который, пару раз пристрелявшись, отважился на третью попытку. Бразилец сместился с левого фланга в центр до подступов к штрафной, а затем пробил. После небольшого рикошета мяч зашел в притирку со штангой — 1:0.



Пропустив, "Пэлас" стал раскрываться и ходить вперед. Так ничего и не добившись, на 32-й минуте гости нарвались на стремительную контратаку. Промчавшийся по левому флангу Маркос Алонсо прострелил в штрафную, где Виллиан пропустил мяч на Эдена Азара, а тот дальше передал снаряд на Дзаппакосте. Давиде нанес удар, и после двойного рикошета случился записанный на Мартина Келли автогол — 2:0.



Под самый занавес тайма "Челси" создал еще пару убойных моментов, однако удар Жиру был остановлен на линии ворот Джеймсом Томкинсом, а гол Азара был отменен из-за офсайда.



Второй тайм начался с прорыва мощного нападающего "Пэлас" Александера Серлота после ошибки в обороне Андреаса Кристенсена, но удар норвежского нападающего с близкого расстояния пришелся в штангу.



Вскоре хозяева ответили парой своих моментов, но удар Виллиана заблокировал Томкинс, а Азара обезвредил голкипер Уэйн Хеннесси.



После перерыва игра была веселой. "Челси" имел много моментов, их не используя, но при этом свободно позволял атаковать сопернику. "Синим" фатально не везло — на 67-й минуте штанга помешала отличиться Жиру.



Ближе к окончанию матча атаки хозяев сошли на нет, тогда как гости не опускали рук, и на последней минуте Патрик Ван Анхольт все-таки сократил разницу в счете до минимума, ускользнув от защитников внутри штрафной и переиграв Тибо Куртуа — 2:1. На большее "орлам" не осталось времени.



"Челси" победил и сделал это достаточно уверенно, однако с такой катастрофической реализаций против "Барселоны" ловить будет нечего. Антонио Конте необходимо обратить на это внимание и сделать выводы к следующей игре. Гол Ван Анхольта в концовке уже ничего не изменил, но стал хорошим щелчком по носу транжирам со "Стэмфорд Бридж".



"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче