"Челси" обыграл "Пэлас" и приблизился в топ-4
"Челси" приблизился к топ-4 Премьер-Лиги на расстояние в два очка, обыграв со счетом 2:1 "Кристал Пэлас".
Оправившись после обморока, в старт "синих" вернулся Нголо Канте. Также свой шанс получили Гари Кэхилл, Давиде Дзаппакоста и Оливье Жиру.
"Орлы" вышли теми же 11 игроками, что и на домашний матч против "Манчестер Юнайтед" в понедельник вечером, но выздоровевший Уилфрид Заха оказался среди запасных.
Подопечные Конте очень в позитивном ключе начали дерби и уже на девятой минуте имели шанс открыть счет. Канте нанес довольно простецкий удар с дистанции, а стоявший перед воротами Жиру не смог подправить мяч в угол — снаряд достался голкиперу.
Но активнее всех был Виллиану, который, пару раз пристрелявшись, отважился на третью попытку. Бразилец сместился с левого фланга в центр до подступов к штрафной, а затем пробил. После небольшого рикошета мяч зашел в притирку со штангой — 1:0.
Пропустив, "Пэлас" стал раскрываться и ходить вперед. Так ничего и не добившись, на 32-й минуте гости нарвались на стремительную контратаку. Промчавшийся по левому флангу Маркос Алонсо прострелил в штрафную, где Виллиан пропустил мяч на Эдена Азара, а тот дальше передал снаряд на Дзаппакосте. Давиде нанес удар, и после двойного рикошета случился записанный на Мартина Келли автогол — 2:0.
Под самый занавес тайма "Челси" создал еще пару убойных моментов, однако удар Жиру был остановлен на линии ворот Джеймсом Томкинсом, а гол Азара был отменен из-за офсайда.
Второй тайм начался с прорыва мощного нападающего "Пэлас" Александера Серлота после ошибки в обороне Андреаса Кристенсена, но удар норвежского нападающего с близкого расстояния пришелся в штангу.
Вскоре хозяева ответили парой своих моментов, но удар Виллиана заблокировал Томкинс, а Азара обезвредил голкипер Уэйн Хеннесси.
После перерыва игра была веселой. "Челси" имел много моментов, их не используя, но при этом свободно позволял атаковать сопернику. "Синим" фатально не везло — на 67-й минуте штанга помешала отличиться Жиру.
Ближе к окончанию матча атаки хозяев сошли на нет, тогда как гости не опускали рук, и на последней минуте Патрик Ван Анхольт все-таки сократил разницу в счете до минимума, ускользнув от защитников внутри штрафной и переиграв Тибо Куртуа — 2:1. На большее "орлам" не осталось времени.
"Челси" победил и сделал это достаточно уверенно, однако с такой катастрофической реализаций против "Барселоны" ловить будет нечего. Антонио Конте необходимо обратить на это внимание и сделать выводы к следующей игре. Гол Ван Анхольта в концовке уже ничего не изменил, но стал хорошим щелчком по носу транжирам со "Стэмфорд Бридж".
"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
10.03.2018 22:25
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Последние комментарии:
ты понимаешь, что все проблемы пустяки, когда тебе тёплая струя на бестолковку льётся. паласх
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забавно, если чилчи пройдёт путалону, а потом вылетит от шахты)))0
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Меня одного бесит "точность" дальних пасов рюдигера? Это же пиздeц. Полный ноль в этом плане и все равно продолжает их делать..
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думаю, что не только я понимаю, что удел колбасяндры - это судьба петухов. до титула, как до Шанхая раком!!!
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жаль только слэша...
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колббасята! вы хдеее??))
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В оставшихся играх встречи дома с Лфк и Шпорами. Если их не обыгрывать, как и других, то о 4-ке можно не мечтать. Хотя ситуация такова, что теперь все зависит от Красных и Шпор, если они не будут терять очки, то пиши-пропало
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Коут красиво положил ща.
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Надеюсь Кэкил, Бакайока, Педро и Дзапакосты против Барсы не будет.
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Вышел ебаный привоз и сразу пропустили, бля
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2 великолепных гола Рэшфорда
Мата чуть было не забил шедевр, было бы 3-0 и можно было бы заканчивать матч.
МЮ забил сам себе, травмировавшийся в этом эпизоде Байи.
И после этого всего болелы лузерпуля говорят про руку Валенсии в своей штрафной... ору с этих даунов
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Ну и еще раз, всех портовых фонадов lolopool с победой.
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синие сожрут колбасу и будут в четвёрке...
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Чот приорал с момента когда в ходжсона мячом попали ))
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где сержант Лукаку, а где Мората?
Правильно. Лукаку в ЛЧ будет играть в следующем сезоне, а Мората в синей помойке будет в ЛЕ играть.
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Рамос сходил посрать во время матча....
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Мората невероятное позорище, посмеивался я над ним, но теперь как-то совсем неловко за этими убогими потугами наблюдать, даже в фнл такого бездарного нападенца будет тяжело найти. Бесконечные падения, потери, абсолютно неадекватная реакция на все происходящее, агрессия и нервозность во всем. Убеждал меня Фагот, что Мората это выбор Конте, дескать он его в Юве купил, в Челси мечтал только о нём и никакой Лукаку никогда нужен не был, а я не верил. Теперь верю. Какой тренер, такие и цели, идеально подходят друг другу.
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Судьи конченные. И 10 минут Морате сыграть не дают. Постоянные жк ни за что.
С Барселоной, наверное, надо Жиру выпускать. В общем, этот же состав.
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По матчу:
Мората так хорошо начал, а потом резко сднил. Вечно, как выйдет на поле, становится резко раздражительным и вспыльчивым. Постоянно теряет мяч, как юниор на соревнованиях. Самый худший игрок Пенсов. Даже Кейхилл не такой. Летом надо его либо изменить кардинально психику и физику, либо пускай катится в теплую Испанию. Его поступок девичий в конце. Судья должен был его удалить за такое
Виллиан - единственная звездочка на атакующем небосводе Синих. Все. В последние 2 месяца носится, рвет и мечет жестоко. Надеюсь отгрузит Барсе дубль (в последние 2 месяца он это запросто может)
Азар - снова мог сыграть получше, вроде обострял, но партнеры подводили. Самому надо было в ряде эпизодов решать
К защите претензий нет особых. Разве что Алонсо и Дзаппакоста снова чудили и давали пару раз пройти к своей штрафной, что раздражало. В следующем сезоне им места в старте нет с такой слабой игрой в защите
Жиру старался, хорошо держал мяч и открывался, но моментов упустил..... Мрак какой-то для нападающего его уровня. Тем не менее, надеюсь выйдет против испанцев
Канте - на уровне.
Сеск - старался, молодец, хотя сегодня не сделал ничего по системе "гол+пас". Против Барсы его видеть не хочу.
А так, надеюсь против испанцев выйдут: Жиру, Мозес (Дзаппакоста аут), Палмери, Дринкуотер и Баркли хочу увидеть очень. Пора уже в этом сезоне ему показать себя и обкатать в большом матче.
Ну, и...... Тоттенхэм будет терять очки
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Виллиан сейчас главный тащер Челси, реально значительно больше даёт команде в плане создания и обострений, чем Азар. Последний может создать момент, но изредка, бразил же нагнетает постоянно, вся движуха от него.
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