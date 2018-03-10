Хаос на матче "Вест Хэма"

Марк Нобл Субботнее поражение "Вест Хэма" в домашних стенах от "Бернли" со счетом 0:3 было омрачено массовыми протестами болельщиков, из-за буйного поведения которых игра неоднократно останавливалась, а владельцы лондонского клуба ради собственной безопасности были вынуждены сбежать со стадиона.

В этот день хаос творил как в игре "молотобойцев", так и на трибунах. По ходу матча разочарование публики стало переходить в ярость, и фанаты стали один за одним выбегать на поле Олимпийского стадиона.

В какой-то момент рефери Ли Мейсону пришлось проконсультироваться с Дэвидом Мойесом и Шоном Дайчем, главными тренерами игравших команд, насчет возможной приостановки матча — к счастью, до крайних мер не дошло.

Ближе к концовке матча поведение фанатов стало настолько угрожающим, что владельцам "Вест Хэма" Дэвиду Салливану и Дэвиду Голду пришлось срочно эвакуироваться со стадиона через черный ход, не дожидаясь финального свистка.

Агрессивную атмосферу на стадионе хорошо характеризует и тот факт, что игрокам "Бернли" пришлось приютить на свою скамейку нескольких мальчишек, чтобы те не попали под разъяренную толпу.

Добавим, что это поражение оставило "Вест Хэм" на 16-й позиции в Премьер-Лиге, всего в трех очках от зоны вылета. В следующем туре подопечные Мойеса тоже играют дома, против "Саутгемптона".



Метки Бернли, Вест Хэм, видео, Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2018 20:35

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  1. l-freeman 10.03.2018 22:22 # l-freeman
    Моес судя по всему закончил карьеру тренера, и не сиделось ему в эвертоне, попер в мю, как видим для обеих сторон это обернулось катастрофой

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  2. sj606 10.03.2018 21:42 # sj606
    Моизи Рулит

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  3. hammersmith 10.03.2018 21:19 # hammersmith
    долбоебы сука ебаные надо же было этого хуесоса обоссанного, обосранного, обблеванного и опплеванного моеса назанчить, просто пиздец
    ебать владельце этих

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  4. nejnyi 10.03.2018 20:43 # nejnyi
    Питти Данэм был там?

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