Хаос на матче "Вест Хэма"

Субботнее поражение "Вест Хэма" в домашних стенах от "Бернли" со счетом 0:3 было омрачено массовыми протестами болельщиков, из-за буйного поведения которых игра неоднократно останавливалась, а владельцы лондонского клуба ради собственной безопасности были вынуждены сбежать со стадиона.

В этот день хаос творил как в игре "молотобойцев", так и на трибунах. По ходу матча разочарование публики стало переходить в ярость, и фанаты стали один за одним выбегать на поле Олимпийского стадиона.



В какой-то момент рефери Ли Мейсону пришлось проконсультироваться с Дэвидом Мойесом и Шоном Дайчем, главными тренерами игравших команд, насчет возможной приостановки матча — к счастью, до крайних мер не дошло.



Ближе к концовке матча поведение фанатов стало настолько угрожающим, что владельцам "Вест Хэма" Дэвиду Салливану и Дэвиду Голду пришлось срочно эвакуироваться со стадиона через черный ход, не дожидаясь финального свистка.



Агрессивную атмосферу на стадионе хорошо характеризует и тот факт, что игрокам "Бернли" пришлось приютить на свою скамейку нескольких мальчишек, чтобы те не попали под разъяренную толпу.



Добавим, что это поражение оставило "Вест Хэм" на 16-й позиции в Премьер-Лиге, всего в трех очках от зоны вылета. В следующем туре подопечные Мойеса тоже играют дома, против "Саутгемптона".







