Хаос на матче "Вест Хэма"
Субботнее поражение "Вест Хэма" в домашних стенах от "Бернли" со счетом 0:3 было омрачено массовыми протестами болельщиков, из-за буйного поведения которых игра неоднократно останавливалась, а владельцы лондонского клуба ради собственной безопасности были вынуждены сбежать со стадиона.
В этот день хаос творил как в игре "молотобойцев", так и на трибунах. По ходу матча разочарование публики стало переходить в ярость, и фанаты стали один за одним выбегать на поле Олимпийского стадиона.
В какой-то момент рефери Ли Мейсону пришлось проконсультироваться с Дэвидом Мойесом и Шоном Дайчем, главными тренерами игравших команд, насчет возможной приостановки матча — к счастью, до крайних мер не дошло.
Ближе к концовке матча поведение фанатов стало настолько угрожающим, что владельцам "Вест Хэма" Дэвиду Салливану и Дэвиду Голду пришлось срочно эвакуироваться со стадиона через черный ход, не дожидаясь финального свистка.
Агрессивную атмосферу на стадионе хорошо характеризует и тот факт, что игрокам "Бернли" пришлось приютить на свою скамейку нескольких мальчишек, чтобы те не попали под разъяренную толпу.
Добавим, что это поражение оставило "Вест Хэм" на 16-й позиции в Премьер-Лиге, всего в трех очках от зоны вылета. В следующем туре подопечные Мойеса тоже играют дома, против "Саутгемптона".
Een grimmige sfeer bij West Ham United - Burnley. pic.twitter.com/JTeLIM62Z2— Jos Boesveld (@JosBoesveld) 10 марта 2018 г.
10.03.2018 20:35
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Моес судя по всему закончил карьеру тренера, и не сиделось ему в эвертоне, попер в мю, как видим для обеих сторон это обернулось катастрофой
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Моизи Рулит
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долбоебы сука ебаные надо же было этого хуесоса обоссанного, обосранного, обблеванного и опплеванного моеса назанчить, просто пиздец
ебать владельце этих
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Питти Данэм был там?
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