Погба задержится в лазарете на неопределенное время

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не знает, как долго будет отсутствовать его полузащитник Поль Погба.

За считанные часы до матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу выяснилось, что накануне Погба травмировался на тренировке. Предполагается, что Поль получил рассечение бедра.



Без 24-летнего француза "красным дьяволам" удалось одержать важную победу со счетом 2:1 и закрепиться на втором месте. Возможно, это не единственная игра, которую "Юнайтед" проведет без Погба.



"Он получил травму на последней минуте последней тренировки перед матчем. Невероятно! Закончи я тренировку на одну минуту раньше, и он был бы в порядке. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать", — цитирует Моуриньо Daily Star.





Paul Pogba did make an appearance at #MUNLIV after all! pic.twitter.com/ZwTyDOKq8E