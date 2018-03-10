Погба задержится в лазарете на неопределенное время
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не знает, как долго будет отсутствовать его полузащитник Поль Погба.
За считанные часы до матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу выяснилось, что накануне Погба травмировался на тренировке. Предполагается, что Поль получил рассечение бедра.
Без 24-летнего француза "красным дьяволам" удалось одержать важную победу со счетом 2:1 и закрепиться на втором месте. Возможно, это не единственная игра, которую "Юнайтед" проведет без Погба.
"Он получил травму на последней минуте последней тренировки перед матчем. Невероятно! Закончи я тренировку на одну минуту раньше, и он был бы в порядке. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать", — цитирует Моуриньо Daily Star.
Paul Pogba did make an appearance at #MUNLIV after all! pic.twitter.com/ZwTyDOKq8E— BBC Sport (@BBCSport) 10 марта 2018 г.
10.03.2018 19:20
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Последние комментарии:
Ну и пусть длять до конца сезона сасни у чмоура
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Не такая уж и плохая новость. Может, побыв вне игры некоторое время, он станет серьезнее относится к своему делу.
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