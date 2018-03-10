Моуриньо "все равно", если победу "Юнайтед" назовут незаслуженной

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ему безразлично, если победу его команды над "Ливерпулем" назовут незаслуженной.

Нанеся лишь шесть ударов в створ, "Юнайтед" забил каждым третьим из них, благодаря чему победил 2:1. Несмотря на доминирование "Ливерпуля" во владении, "дьяволы" пропустили всего один мяч.



По словам Моуриньо, если соперник контролировал игру с мячом, то его команда – надежной игрой без мяча. И если кому-то такой подход не нравится, то это не проблемы Жозе.



"Матч можно поделить на две половины: первый тайм остался за нами, второй – за "Ливерпулем". На мой взгляд, мы больше угрожали воротам в своем тайме и атаковали опаснее".



"После перерыва "Ливерпуль" контролировал игру с мячом, а "Юнайтед" контролировал ее без мяча. Возможно, кто-то со мной не согласится – например, парни с телевидения – но это было именно так".



"Мы не хотели так прижиматься, нас заставил "Ливерпуль". При этом мы не потеряли контроль над игрой. И если кто-то скажет, что мы не заслужили победу, то мне абсолютно все равно".



"Я очень устал, у нас на носу игра с "Севильей", поэтому мне плевать, что говорят сейчас люди. Самое главное, что счастливы как игроки, так и я лично", - сообщил Моуриньо BBC.