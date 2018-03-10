Моуриньо "все равно", если победу "Юнайтед" назовут незаслуженной

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ему безразлично, если победу его команды над "Ливерпулем" назовут незаслуженной.

Нанеся лишь шесть ударов в створ, "Юнайтед" забил каждым третьим из них, благодаря чему победил 2:1. Несмотря на доминирование "Ливерпуля" во владении, "дьяволы" пропустили всего один мяч.

По словам Моуриньо, если соперник контролировал игру с мячом, то его команда – надежной игрой без мяча. И если кому-то такой подход не нравится, то это не проблемы Жозе.

"Матч можно поделить на две половины: первый тайм остался за нами, второй – за "Ливерпулем". На мой взгляд, мы больше угрожали воротам в своем тайме и атаковали опаснее".

"После перерыва "Ливерпуль" контролировал игру с мячом, а "Юнайтед" контролировал ее без мяча. Возможно, кто-то со мной не согласится – например, парни с телевидения – но это было именно так".

"Мы не хотели так прижиматься, нас заставил "Ливерпуль". При этом мы не потеряли контроль над игрой. И если кто-то скажет, что мы не заслужили победу, то мне абсолютно все равно".

"Я очень устал, у нас на носу игра с "Севильей", поэтому мне плевать, что говорят сейчас люди. Самое главное, что счастливы как игроки, так и я лично", - сообщил Моуриньо BBC.




Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 10.03.2018 18:10

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  1. kukuruzzo 10.03.2018 18:41 # kukuruzzo
    чего ноют? все 3 мяча мюшки забили с игры, а некоторые только пеналь весь матч выпрашивали. Зря Жозик оправдывался, таким уродам даже старая шлюха бы не дала, не то что пенальти солидный судья. Стареет.

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  2. oleg918 10.03.2018 18:40 # oleg918
    Показали Ливерпулю где раки зимуют.

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  3. vals1702 10.03.2018 18:19 # vals1702
    3 pens not given
    Rashford red card
    Valencia red card

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  4. manutd-20champ 10.03.2018 18:14 # manutd-20champ
    три очка не пахнут, совершенно верно. колбаса пошла на йух.

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  5. fanat-superglora 10.03.2018 18:13 # fanat-superglora
    салах топ, мю вылетит от севильи

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  6. baur83 10.03.2018 18:12 # baur83
    Победителей не судят

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