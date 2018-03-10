Моуриньо "все равно", если победу "Юнайтед" назовут незаслуженной
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ему безразлично, если победу его команды над "Ливерпулем" назовут незаслуженной.
Нанеся лишь шесть ударов в створ, "Юнайтед" забил каждым третьим из них, благодаря чему победил 2:1. Несмотря на доминирование "Ливерпуля" во владении, "дьяволы" пропустили всего один мяч.
По словам Моуриньо, если соперник контролировал игру с мячом, то его команда – надежной игрой без мяча. И если кому-то такой подход не нравится, то это не проблемы Жозе.
"Матч можно поделить на две половины: первый тайм остался за нами, второй – за "Ливерпулем". На мой взгляд, мы больше угрожали воротам в своем тайме и атаковали опаснее".
"После перерыва "Ливерпуль" контролировал игру с мячом, а "Юнайтед" контролировал ее без мяча. Возможно, кто-то со мной не согласится – например, парни с телевидения – но это было именно так".
"Мы не хотели так прижиматься, нас заставил "Ливерпуль". При этом мы не потеряли контроль над игрой. И если кто-то скажет, что мы не заслужили победу, то мне абсолютно все равно".
"Я очень устал, у нас на носу игра с "Севильей", поэтому мне плевать, что говорят сейчас люди. Самое главное, что счастливы как игроки, так и я лично", - сообщил Моуриньо BBC.
10.03.2018 18:10
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чего ноют? все 3 мяча мюшки забили с игры, а некоторые только пеналь весь матч выпрашивали. Зря Жозик оправдывался, таким уродам даже старая шлюха бы не дала, не то что пенальти солидный судья. Стареет.
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Показали Ливерпулю где раки зимуют.
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3 pens not given
Rashford red card
Valencia red card
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три очка не пахнут, совершенно верно. колбаса пошла на йух.
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салах топ, мю вылетит от севильи
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Победителей не судят
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