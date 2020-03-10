Клопп недоволен игрой в обороне и ошибкой рефери

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на игру своей команды в обороне и ошибку рефери Крейга Поусона, что, по его мнению, и вылилось в поражение 2:1 от "Манчестер Юнайтед".

Оба гола, авторами которых стал Маркус Рэшфорд, "красные дьяволы" соорудили одинаково, начиная со ввода мяча в игру Давидом Де Хеа и последующей скидки Ромелу Лукаку на партнера.

Клопп не винит своего защитника Деяна Ловрена, что тот оба раза уступил на втором этаже мощному Лукаку, но считает, что скидка Ромелу не должна была так легко достигать адресата. Также Юрген недоволен, что рефери Крейг Поусон отказался вмешаться, проигнорировал жесткую игру Маруана Феллайни на Садио Мане в штрафной во втором тайме.

"Мы должны лучше обороняться в такого рода ситуациях. Конечно, всегда можно проиграть верховую борьбу за мяч Ромелу Лукаку, но за ним возникает пространство, и нам нельзя было его оставлять".

"Два пропущенных гола усложнили игру. У нас было много обычных моментов и два хороших момента в первом тайме, который мы могли использовать лучше. Нам не удалось забить в первом тайме, но во втором тайме мы продолжили искать возможности вернуться в игру. Против команды вроде "Манчестер Юнайтед" это действительно сложно".

"Там был чистый пенальти, когда Феллайни фолил на Мане, в таких ситуациях тебе требуется правильное решение. Однако важен только результат, а он для нас проигрышный", — сообщил Клопп Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2018 18:00

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  1. vals1702 10.03.2018 18:42 # vals1702
    Rashford - RED, Valencia - RED, Young fouling Salah when clean through - RED/PENALTY, Valencia handball - PENALTY, Fellaini fouling Mane - PENALTY

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  2. pro 10.03.2018 18:40 # pro
    Про момент с Янгом только не нойте, при каждом угловом тогда можно пенальти давать. По мне так только пеналь на руке Валенсии был

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  3. miracle 10.03.2018 18:20 # miracle
    Бла бла бла бла бла -.-

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  4. chr1s8rown 10.03.2018 18:14 # chr1s8rown
    ещё нырянг схватал салаха и игра рукой валенси .
    рот сиралекса

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  5. imfake 10.03.2018 18:09 # imfake
    приезжать на Олд Траффорд и надеяться зацепить очки благодаря пенальти
    мда, был лучшего мнения о клопе

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  6. kos9k 10.03.2018 18:07 # kos9k
    Адекватно.

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  7. manutd-20champ 10.03.2018 18:07 # manutd-20champ
    уже нашёл отмазки физрук еб*ный

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