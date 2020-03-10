Клопп недоволен игрой в обороне и ошибкой рефери

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на игру своей команды в обороне и ошибку рефери Крейга Поусона, что, по его мнению, и вылилось в поражение 2:1 от "Манчестер Юнайтед".

Оба гола, авторами которых стал Маркус Рэшфорд, "красные дьяволы" соорудили одинаково, начиная со ввода мяча в игру Давидом Де Хеа и последующей скидки Ромелу Лукаку на партнера.



Клопп не винит своего защитника Деяна Ловрена, что тот оба раза уступил на втором этаже мощному Лукаку, но считает, что скидка Ромелу не должна была так легко достигать адресата. Также Юрген недоволен, что рефери Крейг Поусон отказался вмешаться, проигнорировал жесткую игру Маруана Феллайни на Садио Мане в штрафной во втором тайме.



"Мы должны лучше обороняться в такого рода ситуациях. Конечно, всегда можно проиграть верховую борьбу за мяч Ромелу Лукаку, но за ним возникает пространство, и нам нельзя было его оставлять".



"Два пропущенных гола усложнили игру. У нас было много обычных моментов и два хороших момента в первом тайме, который мы могли использовать лучше. Нам не удалось забить в первом тайме, но во втором тайме мы продолжили искать возможности вернуться в игру. Против команды вроде "Манчестер Юнайтед" это действительно сложно".



"Там был чистый пенальти, когда Феллайни фолил на Мане, в таких ситуациях тебе требуется правильное решение. Однако важен только результат, а он для нас проигрышный", — сообщил Клопп Sky Sports.