"Юнайтед" превзошел "Ливерпуль" благодаря дублю Рэшфорда

Дубль Маркуса Рэшфорда позволил "Манчестер Юнайтед" одержать победу 2:1 над "Ливерпулем" и укрепиться на втором месте в Премьер-Лиге.

Впервые в 2018 году наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо доверил место в старте на матч Премьер-Лиги Эрику Байи и Маркусу Рэшфорду. Поль Погба из-за полученной на тренировке травмы в заявку не попал, поэтому Скотт Мактоминей вновь вышел с первых минут.



Устаканившийся в последние недели состав "красных" претерпел лишь одну заметную корректировку. Это Джеймс Милнер появился вместо Джордана Хендерсона, вдобавок забрав капитанскую повязку.



Команды в осторожной манере начали матч, действуя на отдалении от ворот, однако первый же опасный момент оказался результативным. На 14-й минуте Давид Де Хеа ввел мяч в игру, а Ромелу Лукаку без сопротивления сделал скидку головой на выход Рэшфорда. Маркус на сумасшедшей скорости ворвался в штрафную площадь по левому краю, на резкой смене курса оставил в стороне Трента Александер-Арнольда и нанес обводящий удар в дальний угол — 1:0.



Пропустив, "Ливерпуль" активизировался и принялся искать пути в чужую штрафную. На 23-й минуте гости вполне могли восстановить равновесие в счете, однако Виргил Ван Дейк, ускользнув от опеки Неманьи Матича, пробил в сантиметрах от штанги после подачи углового.



А уже на 24-й минуте хозяева удвоили счет. Вновь сработала связка Де Хеа и Лукаку, только на сей раз на удар должен был выйти Хуан Мата. В последней момент Ван Дейк лишил испанца мяча, но снаряд отскочил к Рэшфорду, который при помощи небольшого рикошета от невезучего Александер-Арнольда не оставил Лорису Кариусу шансов на спасение — 2:0.



Терять уже было нечего, и "красные" вновь принялись атаковать. Однако создавать опасность у "Ливерпуля" никак не получалось, а атакующее три, включая Мохамеда Салаха, выглядело изолированным от остальной команды.



"Юнайтед" не только сдержал соперника в остатке тайма, но и даже мог сделать счет разгромным. На 38-й минуте Мата открылся практически на линии вратарской, и в радиусе нескольких метров от него не оказалось ни одного защитника. Хуан решил пробить в падении через себя, не попав в створ.



Второй тайм "красные" начали совершенно иначе, подвергнув "дьяволов" серьезному давлению. Хозяева принялись жаться к своим воротам и не претендовали на контроль мяча, при этом шансов для контратак у них не возникало.



Натиск "Ливерпуля" оправдал себя на 66-й минуте, когда Мане на скорости прошел по левому краю штрафной, а затем прострелил вдоль ворот. Данную передачу должен был прервать Байи, но вместо этого пяткой поразил ближний угол — 2:1.



Тут же Моуриньо убрал Рэшфорда и выпустил Маруана Феллайи, однако от этой замены мяч не стал лучше держаться у "дьяволов". Гости почувствовали, что эту игру еще можно спасти, продолжая давить.



"Ливерпуль" отчаянно давил до последней секунды матча, но так и не смог избежать поражения. Ценой невероятных усилий хозяевам удалось отстоять свои ворота.



Как и в матче против "Кристал Пэлас" в понедельник вечером, "Юнайтед" выглядел совершенно разной командой в первом тайме и во втором. "Дьяволы" словно выключились из игры после перерыва, едва не позволив "Ливерпулю" вырвать ничью.



"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче