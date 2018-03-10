"Юнайтед" превзошел "Ливерпуль" благодаря дублю Рэшфорда
Дубль Маркуса Рэшфорда позволил "Манчестер Юнайтед" одержать победу 2:1 над "Ливерпулем" и укрепиться на втором месте в Премьер-Лиге.
Впервые в 2018 году наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо доверил место в старте на матч Премьер-Лиги Эрику Байи и Маркусу Рэшфорду. Поль Погба из-за полученной на тренировке травмы в заявку не попал, поэтому Скотт Мактоминей вновь вышел с первых минут.
Устаканившийся в последние недели состав "красных" претерпел лишь одну заметную корректировку. Это Джеймс Милнер появился вместо Джордана Хендерсона, вдобавок забрав капитанскую повязку.
Команды в осторожной манере начали матч, действуя на отдалении от ворот, однако первый же опасный момент оказался результативным. На 14-й минуте Давид Де Хеа ввел мяч в игру, а Ромелу Лукаку без сопротивления сделал скидку головой на выход Рэшфорда. Маркус на сумасшедшей скорости ворвался в штрафную площадь по левому краю, на резкой смене курса оставил в стороне Трента Александер-Арнольда и нанес обводящий удар в дальний угол — 1:0.
Пропустив, "Ливерпуль" активизировался и принялся искать пути в чужую штрафную. На 23-й минуте гости вполне могли восстановить равновесие в счете, однако Виргил Ван Дейк, ускользнув от опеки Неманьи Матича, пробил в сантиметрах от штанги после подачи углового.
А уже на 24-й минуте хозяева удвоили счет. Вновь сработала связка Де Хеа и Лукаку, только на сей раз на удар должен был выйти Хуан Мата. В последней момент Ван Дейк лишил испанца мяча, но снаряд отскочил к Рэшфорду, который при помощи небольшого рикошета от невезучего Александер-Арнольда не оставил Лорису Кариусу шансов на спасение — 2:0.
Терять уже было нечего, и "красные" вновь принялись атаковать. Однако создавать опасность у "Ливерпуля" никак не получалось, а атакующее три, включая Мохамеда Салаха, выглядело изолированным от остальной команды.
"Юнайтед" не только сдержал соперника в остатке тайма, но и даже мог сделать счет разгромным. На 38-й минуте Мата открылся практически на линии вратарской, и в радиусе нескольких метров от него не оказалось ни одного защитника. Хуан решил пробить в падении через себя, не попав в створ.
Второй тайм "красные" начали совершенно иначе, подвергнув "дьяволов" серьезному давлению. Хозяева принялись жаться к своим воротам и не претендовали на контроль мяча, при этом шансов для контратак у них не возникало.
Натиск "Ливерпуля" оправдал себя на 66-й минуте, когда Мане на скорости прошел по левому краю штрафной, а затем прострелил вдоль ворот. Данную передачу должен был прервать Байи, но вместо этого пяткой поразил ближний угол — 2:1.
Тут же Моуриньо убрал Рэшфорда и выпустил Маруана Феллайи, однако от этой замены мяч не стал лучше держаться у "дьяволов". Гости почувствовали, что эту игру еще можно спасти, продолжая давить.
"Ливерпуль" отчаянно давил до последней секунды матча, но так и не смог избежать поражения. Ценой невероятных усилий хозяевам удалось отстоять свои ворота.
Как и в матче против "Кристал Пэлас" в понедельник вечером, "Юнайтед" выглядел совершенно разной командой в первом тайме и во втором. "Дьяволы" словно выключились из игры после перерыва, едва не позволив "Ливерпулю" вырвать ничью.
"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче
10.03.2018 17:30
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Последние комментарии:
Юнайтед сегодня сделал ровно столько, что б получить три очка, т.е на классе раздвинул геморрой ливерным... Это говорит о правильной тактике выбранной Жозе, его превосходстве как тренера над Клоппом... Это Клопп топ в порту, а на Олд Трафорде он поселковый физрук...
(ответить)
Если собрать взрывы всех пердаков болельщиков ливера, сити и иже с ними, то можно очередную теслу на луну отправить...
3 Ливерпуль 30 60
Источник: http://fapl.ru/posts/61079/?c=1
Как Петухи сыграют, можно будет 1 цифру поправить)))
(ответить)
полюбому все ары пидорасы, полюбому
(ответить)
Хозяева фапла не реагируют на проигрыш Ливапул - просто твои клуб проиграл и это не повод не проиграть с xуесосов понавылазивших.
(ответить)
Все, что нужно знать об этом матче:
https://vk.com/video-23328324_456243330
https://vk.com/doc18521755_461164417?hash=6640ac49b18a0388d3&dl=1aee072f557d489a75
Вообще, МЮ - это просто прокачанный ВестБромвич
(ответить)
Скамо6лядей даже Венгер не берет в клуб - мокать писю в рот с мочей даже мсъе не опустился до этого.
(ответить)
армяне пидорасы
(ответить)
Самое грамотное, что болельщики Ливерпуля не сливаются при проигрыше, а спокойно обсуждают матч и делятся мнениями. Неадекваты от этого бесятся и орут)))
(ответить)
Читаю комментарии, адекватных 2%, фапл не меняется)
МЮ с победой, но не так это должно выглядеть, далеко не так....
Ливерпулю не унывать, игра хороша, но не стабильна.
Всем добра!
(ответить)
ливерпуль играл харашо, но нимнога не хватило для победы)))
нада была мне авечку по нашей армянской традиции выибать перед матчем тага бы точна пабедили))))
(ответить)
https://pp.userapi.com/c840537/v840537945/69d44/u0EF7Db2BIU.jpg
ору
Источник: http://fapl.ru/posts/61079/?c=1
(ответить)
Знаете почему сын Шлюхи тагавроооот так бомбит на чмоура, да потому что обоссанный послал на хер армяшку из команды, поэтому этат тупой хач так кипит даже после победы, тупорый ты сын шлюхи))
Тоговрот, Тоговрооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооот
(ответить)
отлично конечно что окончательный гвоздь в похороны иллюзий под названием "Ловерн может исправится, пубертаты опережают время" вбит так ярко и с последствиями, хуже было бы если бы сие произошло в ЛЧ
(ответить)
И да, держите Погба подальше от основы. Мактоминай был сегодня хорош на пару с Матичем. Не нравилось только то, как глубоко садились оба во втором тайме, из-за чего Ливерпуль до штрафной доходил без всяких проблем. Надо было вгрызаться в них так, как делал это Санчес против Джана, тогда давления могло быть меньше.
(ответить)
Фирмино сегодня играл опорника
просто топ, сколько отборов совершил, пока чан, окс и милнер хуйней страдали
(ответить)
Маур вчистую переиграл физрука-тупое трио бегунков ничего не сделало, дурацкий рикошет и ноль моментов, одно слово - тупые бегунки во главе с аутистом невростеником
(ответить)
ЛфК, хоть составом таким не имеет, но выше на голову этого говна=)) Севилья - снеси эту помойку, иначе ЛФК в 1/4 ее снесёт...
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уважаемые глоры!!! идите нахуй!!!! вы - ебаное и ссаное чмо!!! сосите хуй свой!!! вы - гавно!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/61079/
хоть один адекватный нашёлся среди "адекватных" и высказался самокритично за колбасу...
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главное ловрену и салаху заткнули пасти за их вчерашние посты. супер ловрен говорят поучаствовал в обоих мячах. так держать, топчик.
(ответить)
уважаемые глоры!!! идите нахуй!!!! вы - ебаное и ссаное чмо!!! сосите хуй свой!!! вы - гавно!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/61079/
хоть один адекватный нашёлся среди "адекватных" и высказался самокритично за колбасу...
(ответить)
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