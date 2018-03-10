Гвардиола не будет спешить с новым контрактом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что находится на пороге подписания нового контракта с клубом.

Когда минувшей зимой Гвардиола достиг экватора своего действующего трехлетнего соглашения, в прессе появились слухи, что руководство клуба выразило желание продлить сотрудничество с каталонским тренером, но тот поставил условие, что сперва хочет завоевать свой первый трофей в английском сезоне.



После победы "горожан" в финале Кубка Лиги против "Арсенала" казалось, что новая сделка будет заключена в самое ближайшее время, а испанская пресса даже сообщала, что агент Хосеп Мария Оробитг уже прилетел в Манчестер, чтобы обсудить последние детали. Однако в пятницу Гвардиола выступил с опровержением.



"Иногда журналисты получают плохую информацию. Моего агента нет в городе. Не было, нет и не будет в ближайшие шесть недель", — цитирует Гвардиолу Goal.