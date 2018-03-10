Конте надеется, что Бакайоко вернется другим игроком

Тьемуэ Бакайоко Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется, что пребывание в лазарете позволило полузащитнику Тьемуэ Бакайоко провести работу над ошибками.

Последний матч за "синих" завершился для Бакайоко еще на 30-й минуте. Тьемуэ умудрился получить две желтые карточки в первом тайме игры с "Уотфордом", после чего прописался в лазарете.

На этой неделе француз возобновил тренировки на базе "Челси" в Кобхэме, а уже сегодня может выйти на поле в поединке с "Кристал Пэлас". Конте не сомневается в перспективах Бакайоко на "Стэмфорд Бридж" и надеется, что игрок провел работу над ошибками.

"Если можно найти какой-то позитив в травме, то у Тьемуэ было достаточно времени для того, чтобы проанализировать ужасную игру с "Уотфордом". В этом сезоне мы уже не раз поплатились за недостаток опыта у наших игроков".

"Бака обладает всем необходимым, чтобы стать важным игроком для "Челси". Не забывайте, что ему всего 22, и он еще очень молод. Я по-прежнему верю в него", - сообщил Конте Evening Standard.




Метки Бакайоко, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 10.03.2018 16:00

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  1. danny949494 10.03.2018 16:24 # danny949494
    Летом обратно продать в Монако.

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  2. sir-alex-67 10.03.2018 16:02 # sir-alex-67
    как хорошо что МЮ его не купил

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