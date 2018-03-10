Моуриньо видит слабые места у "Ливерпуля"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что видит слабые места у "Ливерпуля", с которым предстоит сыграть его команде на "Олд Траффорд" в субботу.

В преддверии очного матча "красные дьяволы" всего на два очка опережают своего соперника в Премьер-Лиге. Однако Моуриньо надеется, что сможет надавить на болевые точки и не позволить "Ливерпулю" подобраться ко второму месту.



"У них очень хорошая команда, но это хорошая команда со слабостями. Я не думаю, что "слабость" — громкое слово, потому что я использую его и применительно к своей команде".



"Они не являются идеальной командой. Думаю, они являются очень хорошей командой, и поэтому они там, где находятся в Премьер-Лиге, а их положение сложное".



"Они обладают качествами, но у них есть и слабые места. У нас есть качества и есть слабые места. Одно из моих хороших качеств как тренера заключается в том, я всегда очень хорошо вижу слабые места своей команды. Иногда я стараюсь скрыть их, иногда мне приходится компенсировать их другими вещами".



"В плане очков в Премьер-Лиге мы очень похожи. "Ливерпуль" уже вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, мы же в 90 минутах большого боя от этого. Так что в Лиге Чемпионов они точно опережают нас, но в виде Кубка Англии у нас есть шанс, которого нет у них. Мы проводим сезон довольно похожим образом", — цитирует Моуриньо Sky Sports.