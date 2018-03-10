Клопп готов крупно тратить летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что его клуб готов тратить большие деньги на трансферном рынке грядущим летом.

За последний год "красные" дважды обновили свой трансферный рекорд, сперва купив Мохамеда Салаха из "Ромы", а затем оформив переход Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона".



Вдобавок у "Ливерпуля" уже есть договоренность насчет перехода полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта по окончании сезона стоимостью 48 миллионов фунтов. Однако Клопп готов тратить по-крупному и дальше.



"Когда игрок правильный, то не важно, насколько дорого он тебе обошелся. Он должен подходить команде, и за это мы готовы платить".



"Клуб будет делать то, что должен делать. Владельцы готовы к этому. Мы уже показали свои намерения, но это не означает, что мы будем тратить только в дорогой категории".



"Важно сделать это вовремя — поступить правильно в правильный момент. Если игрок является правильным, тогда клуб заплатит большие деньги. Если игрок не является правильным, он того не стоит".



"За последний год цены на трансферном рынке только подскочили. Мы не можем назвать точные цифры, но вы говорите, 40 миллионов за Мо Салаха? Я бы сказал, что это достойные деньги, но теперь кажется, что он стоит гораздо больше. Каждый спрашивает "Рому": "Как вы могли так продешевить?" Это странно", — сообщил Клопп The Telegraph.