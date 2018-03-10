Погба пропустит матч с "Ливерпулем"

Полученная на тренировке травма не позволит полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба принять участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В последние недели у наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо существуют большие претензии к игре Погба, которого он зачастую меняет во втором тайме или вообще оставляет вне стартового состава.



Однако возвращения Поля на пик формы придется подождать. Как сообщает Manchester Evening News, 24-летний француз не смог завершить тренировку команды в пятницу, получив рассечение бедра.



В результате Погба не оказалось среди игроков "Юнайтед", которые прибыли в отель "Лоури" в пятницу вечером. Предполагается, что Поль остался дома и теперь получит возможность восстановиться.



Травма Погба не носит серьезного характера, но все равно создает некоторое напряжение, ведь Андер Эррера до сих пор в лазарете, Майкл Кэррик не выходит в старте в рамках Премьер-Лиги с мая, Маруан Феллайни едва залечил колено.