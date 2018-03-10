Погба пропустит матч с "Ливерпулем"

Поль Погба Полученная на тренировке травма не позволит полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба принять участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В последние недели у наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо существуют большие претензии к игре Погба, которого он зачастую меняет во втором тайме или вообще оставляет вне стартового состава.

Однако возвращения Поля на пик формы придется подождать. Как сообщает Manchester Evening News, 24-летний француз не смог завершить тренировку команды в пятницу, получив рассечение бедра.

В результате Погба не оказалось среди игроков "Юнайтед", которые прибыли в отель "Лоури" в пятницу вечером. Предполагается, что Поль остался дома и теперь получит возможность восстановиться.

Травма Погба не носит серьезного характера, но все равно создает некоторое напряжение, ведь Андер Эррера до сих пор в лазарете, Майкл Кэррик не выходит в старте в рамках Премьер-Лиги с мая, Маруан Феллайни едва залечил колено.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2018 13:10

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  1. kukuruzzo 10.03.2018 14:03 # kukuruzzo
    обосрался.

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  2. martingor 10.03.2018 13:37 # martingor
    Нет никакой травмы просто это сделано для того чтобы у Маура была хорошая отмазка типа нет Погбы вот и проебали. Кто начинает играть в этом болоте со временем начинают косить по любому поводу; нырять и не только в штрафной но и по всему полю, звезда нырков Рональдо научился этому как раз у них; жалобы во все инстанции что кого то из них обозвали негром, короче не клуб ,а болото куда затягивает все гавно со всего мира

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  3. ezh28 10.03.2018 13:33 # ezh28
    ничего не изменилось. дерево не в фаворе!

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  4. mancunia-planet 10.03.2018 13:19 # mancunia-planet
    х_ли Маур Кэррика игнорит так часто хз, вообще не играет

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  5. arbuz 10.03.2018 13:14 # arbuz
    напомню он стоел 100 лемонов))
    на такие деньги можна была столька рынкав пастроить)))

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