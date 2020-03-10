Моуриньо ожидает увидеть лучшую игру от Санчеса в следующем сезоне

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предположил, что лучшую игру в исполнении нападающего Алексиса Санчеса можно будет увидеть только в следующем сезоне.

Напомним, в заключительный день зимнего трансферного окна "красным дьяволам" удалось выменять Санчеса у "Арсенала" на Генриха Мхитаряна. На "Олд Траффорд" 29-летний чилиец получил роскошный контракт, зарплата по которому, по слухам, достигает 600 тысяч фунтов в неделю.



Однако играть в соответствии со своим жалованием у Алексиса не выходит. Санчес пока не обрел себя в команде Моуриньо, однако Жозе не переживает и готов быть терпеливым.



"Нет, мы пока не увидели его лучшей игры. Что с ним не так? Он пришел в худший момент сезона, зимнее окно. Именно поэтому я особо не люблю зимнее окно. Я просто подумал, что это возможность, которую мы не хотим упускать, и мы ей воспользовались".



"Однако мы не сильно верим в зимнее окно. И в следующем сезоне он точно будет лучше. Конечно, он все еще учится, как играть с нами, а мы учимся, как добиваться лучшей игры от него".



"Нет, я не считают его слабым звеном в данный момент. Это нечто, что мы можем развить, и мы собираемся развить это со временем, переживая и получая опыт вместе. Я не считаю это слабостью, я считаю это огромным потенциалом для развития", — цитирует Моуриньо The Telegraph.