Моуриньо ожидает увидеть лучшую игру от Санчеса в следующем сезоне

Алексис Санчес Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предположил, что лучшую игру в исполнении нападающего Алексиса Санчеса можно будет увидеть только в следующем сезоне.

Напомним, в заключительный день зимнего трансферного окна "красным дьяволам" удалось выменять Санчеса у "Арсенала" на Генриха Мхитаряна. На "Олд Траффорд" 29-летний чилиец получил роскошный контракт, зарплата по которому, по слухам, достигает 600 тысяч фунтов в неделю.

Однако играть в соответствии со своим жалованием у Алексиса не выходит. Санчес пока не обрел себя в команде Моуриньо, однако Жозе не переживает и готов быть терпеливым.

"Нет, мы пока не увидели его лучшей игры. Что с ним не так? Он пришел в худший момент сезона, зимнее окно. Именно поэтому я особо не люблю зимнее окно. Я просто подумал, что это возможность, которую мы не хотим упускать, и мы ей воспользовались".

"Однако мы не сильно верим в зимнее окно. И в следующем сезоне он точно будет лучше. Конечно, он все еще учится, как играть с нами, а мы учимся, как добиваться лучшей игры от него".

"Нет, я не считают его слабым звеном в данный момент. Это нечто, что мы можем развить, и мы собираемся развить это со временем, переживая и получая опыт вместе. Я не считаю это слабостью, я считаю это огромным потенциалом для развития", — цитирует Моуриньо The Telegraph.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 10.03.2018 13:53 # sausage
    Уже 600 тыс. Епт, через пару недель будет 700 тыс. Его зарплата растёт на глазах.

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  2. martingor 10.03.2018 13:39 # martingor
    Это бревно никогда не умело играть пора уже признать что вас тупо кинули,а конкретно Маура, Венгер с большой колокольни обоссал недотренера

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  3. ganinilyha 10.03.2018 13:29 # ganinilyha
    Маур любит собирать дно всякое

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  4. stevens 10.03.2018 13:18 # stevens
    За 20 матчей за новый клуб забил лишь 1 раз, и то с левого пенальти... и то не с первого раза. Ахаахахха ахахаха хаха ха.

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  5. chr1s8rown 10.03.2018 13:14 # chr1s8rown
    охует . если б перешёл бесплатно , то потребовал целиком ляма за недели .
    в му только ради денег пришёл .

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