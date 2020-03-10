Моуриньо ожидает увидеть лучшую игру от Санчеса в следующем сезоне
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предположил, что лучшую игру в исполнении нападающего Алексиса Санчеса можно будет увидеть только в следующем сезоне.
Напомним, в заключительный день зимнего трансферного окна "красным дьяволам" удалось выменять Санчеса у "Арсенала" на Генриха Мхитаряна. На "Олд Траффорд" 29-летний чилиец получил роскошный контракт, зарплата по которому, по слухам, достигает 600 тысяч фунтов в неделю.
Однако играть в соответствии со своим жалованием у Алексиса не выходит. Санчес пока не обрел себя в команде Моуриньо, однако Жозе не переживает и готов быть терпеливым.
"Нет, мы пока не увидели его лучшей игры. Что с ним не так? Он пришел в худший момент сезона, зимнее окно. Именно поэтому я особо не люблю зимнее окно. Я просто подумал, что это возможность, которую мы не хотим упускать, и мы ей воспользовались".
"Однако мы не сильно верим в зимнее окно. И в следующем сезоне он точно будет лучше. Конечно, он все еще учится, как играть с нами, а мы учимся, как добиваться лучшей игры от него".
"Нет, я не считают его слабым звеном в данный момент. Это нечто, что мы можем развить, и мы собираемся развить это со временем, переживая и получая опыт вместе. Я не считаю это слабостью, я считаю это огромным потенциалом для развития", — цитирует Моуриньо The Telegraph.
10.03.2018 13:00
Просмотров: 714
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Уже 600 тыс. Епт, через пару недель будет 700 тыс. Его зарплата растёт на глазах.
(ответить)
Это бревно никогда не умело играть пора уже признать что вас тупо кинули,а конкретно Маура, Венгер с большой колокольни обоссал недотренера
(ответить)
Маур любит собирать дно всякое
(ответить)
За 20 матчей за новый клуб забил лишь 1 раз, и то с левого пенальти... и то не с первого раза. Ахаахахха ахахаха хаха ха.
(ответить)
охует . если б перешёл бесплатно , то потребовал целиком ляма за недели .
в му только ради денег пришёл .
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий