Гвардиола не любит играть по понедельникам

Пеп Гвардиола Перед визитом к "Стоуку" рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что не любит играть по понедельникам.

Последний матч, сыгранный "Сити" в понедельник вечером, завершился обескураживающим поражением от "Уигана" в пятом раунде Кубка Англии. Уступив команде из Лиги Один, "горожане" лишились шансов сделать покер по итогам сезона.

Предстоящий визит к "Стоуку" тоже намечен на понедельник, в связи с чем Гвардиола заранее испытывает обеспокоенность. По словам Пепа, еще со времен работы в "Барселоны" он не любит начинать неделю с игры в футбол.

"Это не имеет ничего общего с поражением от "Уигана". Мы уступили только из-за того, что больше тайма играли в меньшинстве и были недостаточно точны, чтобы забить".

"Просто таково мое мнение: я предпочитаю играть по выходным, когда матчи проводят все остальные. С понедельником у меня связаны не очень хорошие воспоминания", - сообщил Гвардиола The Guardian.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 10.03.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 272

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arbuz 10.03.2018 12:15 # arbuz
    у нас тоже рынок закрит в понедельник, атдыхаем после рабочих выхадных)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: