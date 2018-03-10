Гвардиола не любит играть по понедельникам

Перед визитом к "Стоуку" рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что не любит играть по понедельникам.

Последний матч, сыгранный "Сити" в понедельник вечером, завершился обескураживающим поражением от "Уигана" в пятом раунде Кубка Англии. Уступив команде из Лиги Один, "горожане" лишились шансов сделать покер по итогам сезона.



Предстоящий визит к "Стоуку" тоже намечен на понедельник, в связи с чем Гвардиола заранее испытывает обеспокоенность. По словам Пепа, еще со времен работы в "Барселоны" он не любит начинать неделю с игры в футбол.



"Это не имеет ничего общего с поражением от "Уигана". Мы уступили только из-за того, что больше тайма играли в меньшинстве и были недостаточно точны, чтобы забить".



"Просто таково мое мнение: я предпочитаю играть по выходным, когда матчи проводят все остальные. С понедельником у меня связаны не очень хорошие воспоминания", - сообщил Гвардиола The Guardian.