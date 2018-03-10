Галлас уверен, что Жиру способен усадить Морату в запас

Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас считает, что Оливье Жиру способен потеснить Альваро Морату в роли основного нападающего "синих".

Довольно уверенно начав свою английскую карьеру, с дальнейшим течением сезона Мората стал демонстрировать все менее яркий футбол. Альваро разбазарил огромное количество моментов, прежде чем угодил в лазарет с травмой спины.



Вернувшись в строй, Мората обнаружил, что главный тренер Антонио Конте приобрел из "Арсенала" Жиру, который уже отметился одним голом и двумя результативными передачами за новый клуб. Галлас ожидает, что конкуренция со стороны Оливье подстегнет Альваро, однако Вильям допускает, то его соотечественник превратится в игрока стартового состава.



"Он может быть и заменой для Мораты. В прошлом он показывал, что эта роль ему по зубам. Ему было немного сложно в "Арсенале", когда он оказывался на лавке. Но когда Арсен Венгер выпускал его, он показывал всем, что может делать эту работу".



"Думаю, в "Челси" будет то же самое. Каждый знает, что первым выбором "Челси" остается Альваро Мората, но тебе нужно играть хорошо, чтобы сохранять место в стартовом составе".



"Если ты не будешь играть хорошо, то знай, что позади тебя находится такой нападающий, как Жиру. Если он получит шанс сыграть, возможно, он им воспользуется. Мне нравится такая ситуация, она подстегивает игроков в тренировках и заставляет их играть лучше".



"Выступая во многих соревнованиях, тебе необходима конкуренция. Играть будет лучший, но когда вы на тренировке, вы все друзья и коллеги. Вы не деретесь друг с другом, потому что делаете одну работу. Уверен, они оба хотят, чтобы их команда выигрывала каждый матч и завоевала бы какие-нибудь трофеи", — цитирует Галласа Evening Standard.