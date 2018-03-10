Конте готов вновь использовать Азара в нападении

Несмотря на жалобы плеймейкера Эдена Азара, главный тренер "Челси" Антонио Конте готов вновь использовать бельгийца в роли ложной девятки.

После поражения от "Манчестер Сити" на прошлой неделе Азар не скрывал, что недоволен ролью, которая предполагает огромное количество верховых единоборств и минимальную вовлеченность в игру.



В ответ Конте примел пример из собственной карьеры, когда аналогичная претензия стоила ему места в стартовом составе "Ювентуса" и недельной зарплаты. Антонио предупредил, что готов вновь использовать Азара в нападении, независимо от того, нравится ему это или нет.



"Мы использовали точно такую же тактику в игре с "Барселоной". И если вы взгляните на статистику, то поймете, что мы были хороши в обоих матчах. "Манчестер Сити" только два раза пробил в створ наших ворот - один из них привел к голу, еще один случился после розыгрыша штрафного".



"Конечно, мы были не так хороши во владении мячом, нам недоставало точности, когда дело касалось последнего паса. Но, насколько я помню, после "Барселоны" на меня никто не жаловался. По крайней мере, я этого не слышал".



"Если я считаю, что так будет правильно для команды, то я выпущу Азара в атаку. В противном случае я могу принять другое решение и сыграть с номинальным нападающим. На два места у нас претендуют три игрока, поэтому перед каждым матчем я должен решать, кто выйдет на поле, а кто останется на скамейке".



"Как-то раз я пожаловался на свою позицию, еще будучи игроком "Ювентуса". Мы выиграли в том матче у "Пармы", после чего я уехал в сборную. Уже там журналист взял у меня интервью, в котором я сказал, что рад за команду, но мне лично не нравится моя роль".



"Когда я вернулся в Турин, Марчело Липпи уничтожил меня. Он разнес меня на глазах у команды. Затем мне позвонили из клуба и сказали, что я должен заплатить большой штраф. А в следующей игре я вообще не вышел на поле. Эта история научала меня не быть эгоистом и ставить интересы команды выше собственных", - сообщил Конте ESPN.