Почеттино уверен, что "Тоттенхэм" войдет в европейскую элиту
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не сомневается, что "шпоры" станут одним из лучших клубов Европы.
В середине недели "шпоры" не смогли подтвердить свои амбиции на европейской арене, вылетев из 1/8 финала Лиги Чемпионов. Поражение от "Ювентуса" нисколько не смутило Почеттино, который убежден, что в скором времени "Тоттенхэм" станет одним из лучших клубов на континенте.
"У нас есть все инструменты для того, чтобы стать одним из самых больших клубов Европы. В прошлом году вы жаловались на наши результаты в Лиге Чемпионов, но в этом сезоне мы обыграли "Боруссию" и "Реал". Клуб показал, что готов конкурировать с грандами".
"Я горжусь тем, как сыграли в обоих матчах с "Ювентусом". Уверен, с новым стадионом и новой тренировочной базой клуб сделает шаг вперед и станет только сильнее. Фундамент для этого уже заложен", - сообщил Почеттино Four Four Two.
10.03.2018 09:00
Просмотров: 691
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он прям как болел петушни
(ответить)
Важно сохранить лучших игроков. Только потеря пары ключевых исполнителей может затормозить прогресс команды. А так должны стать сильнее в следущем сезоне.
(ответить)
Надо в лч пройти дальше, и такая возможность была.
(ответить)
Поччетино уверен, что в Тоттенхэм войдут Европейские элиты....
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий