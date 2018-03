Почеттино уверен, что "Тоттенхэм" войдет в европейскую элиту

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не сомневается, что "шпоры" станут одним из лучших клубов Европы.

В середине недели "шпоры" не смогли подтвердить свои амбиции на европейской арене, вылетев из 1/8 финала Лиги Чемпионов. Поражение от "Ювентуса" нисколько не смутило Почеттино, который убежден, что в скором времени "Тоттенхэм" станет одним из лучших клубов на континенте.



"У нас есть все инструменты для того, чтобы стать одним из самых больших клубов Европы. В прошлом году вы жаловались на наши результаты в Лиге Чемпионов, но в этом сезоне мы обыграли "Боруссию" и "Реал". Клуб показал, что готов конкурировать с грандами".



"Я горжусь тем, как сыграли в обоих матчах с "Ювентусом". Уверен, с новым стадионом и новой тренировочной базой клуб сделает шаг вперед и станет только сильнее. Фундамент для этого уже заложен", - сообщил Почеттино Four Four Two.