Почеттино уверен, что "Тоттенхэм" войдет в европейскую элиту

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не сомневается, что "шпоры" станут одним из лучших клубов Европы.

В середине недели "шпоры" не смогли подтвердить свои амбиции на европейской арене, вылетев из 1/8 финала Лиги Чемпионов. Поражение от "Ювентуса" нисколько не смутило Почеттино, который убежден, что в скором времени "Тоттенхэм" станет одним из лучших клубов на континенте.

"У нас есть все инструменты для того, чтобы стать одним из самых больших клубов Европы. В прошлом году вы жаловались на наши результаты в Лиге Чемпионов, но в этом сезоне мы обыграли "Боруссию" и "Реал". Клуб показал, что готов конкурировать с грандами".

"Я горжусь тем, как сыграли в обоих матчах с "Ювентусом". Уверен, с новым стадионом и новой тренировочной базой клуб сделает шаг вперед и станет только сильнее. Фундамент для этого уже заложен", - сообщил Почеттино Four Four Two.




Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 10.03.2018 09:00

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  1. theo-zm 10.03.2018 10:49 # theo-zm
    Он прям как болел петушни

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  2. ray-black 10.03.2018 10:00 # ray-black
    Важно сохранить лучших игроков. Только потеря пары ключевых исполнителей может затормозить прогресс команды. А так должны стать сильнее в следущем сезоне.

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  3. dred 10.03.2018 09:44 # dred
    Надо в лч пройти дальше, и такая возможность была.

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  4. chelsealondon 10.03.2018 09:44 # chelsealondon
    Поччетино уверен, что в Тоттенхэм войдут Европейские элиты....

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