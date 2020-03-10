Моуриньо объяснил, почему сделал Лукаку своим "сержантом"

Моуриньо и Лукаку Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что может полностью довериться нападающему Ромелу Лукаку, потому сделал бельгийца своим "сержантом" на поле.

В интервью Sky Sports на этой неделе Лукаку рассказал, что португалец считает его своим "сержантом" за желание помогать команде и передавать его тренерские установки партнерам.

На пресс-конференции в пятницу Моуриньо объяснил, почему именно Ромелу является проводником его идей. По словам Жозе, он может полностью положиться на нападающего, который забил восемь голов и сделал три результативные передачи в этом году.

"Ромелу очень важен для меня, он один из тех игроков, кому я могу полностью доверять. Мне нравится его отношение к делу, его характер. Когда мы забили третий гол "Кристал Пэлас", я попросил его стать центральным защитником, и он немедленно согласился".

"Когда ты просишь нападающего сделать работу ради меня, он автоматически становится сержантом. Вот почему я так его называю. Дело не в голах, дело в том, что он приносит большую пользу команде. Он демонстрирует феноменальное отношение к делу", - сообщил Моуриньо.




Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 10.03.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 10.03.2018 10:56 # mcfc-fantactic
    Не правильный перевод. Маур сказал дословно: -,, Мой личный пез,дюк Ромелу мукаку".

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  2. fc-oil 10.03.2018 10:21 # fc-oil
    Конте: Мората мой начальник лесопилки.

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  3. osivori 10.03.2018 08:49 # osivori
    как бы повковником не стал

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  4. mancunia-planet 10.03.2018 08:28 # mancunia-planet
    Вы чё там _банулись все чтоли? (

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  5. bud-grubee08 10.03.2018 08:27 # bud-grubee08
    Ефрейтор Лукаку

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  6. insomniac 10.03.2018 08:08 # insomniac
    да, на команду он играет здорово.

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