Моуриньо объяснил, почему сделал Лукаку своим "сержантом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что может полностью довериться нападающему Ромелу Лукаку, потому сделал бельгийца своим "сержантом" на поле.

В интервью Sky Sports на этой неделе Лукаку рассказал, что португалец считает его своим "сержантом" за желание помогать команде и передавать его тренерские установки партнерам.



На пресс-конференции в пятницу Моуриньо объяснил, почему именно Ромелу является проводником его идей. По словам Жозе, он может полностью положиться на нападающего, который забил восемь голов и сделал три результативные передачи в этом году.



"Ромелу очень важен для меня, он один из тех игроков, кому я могу полностью доверять. Мне нравится его отношение к делу, его характер. Когда мы забили третий гол "Кристал Пэлас", я попросил его стать центральным защитником, и он немедленно согласился".



"Когда ты просишь нападающего сделать работу ради меня, он автоматически становится сержантом. Вот почему я так его называю. Дело не в голах, дело в том, что он приносит большую пользу команде. Он демонстрирует феноменальное отношение к делу", - сообщил Моуриньо.