Моуриньо объяснил, почему сделал Лукаку своим "сержантом"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что может полностью довериться нападающему Ромелу Лукаку, потому сделал бельгийца своим "сержантом" на поле.
В интервью Sky Sports на этой неделе Лукаку рассказал, что португалец считает его своим "сержантом" за желание помогать команде и передавать его тренерские установки партнерам.
На пресс-конференции в пятницу Моуриньо объяснил, почему именно Ромелу является проводником его идей. По словам Жозе, он может полностью положиться на нападающего, который забил восемь голов и сделал три результативные передачи в этом году.
"Ромелу очень важен для меня, он один из тех игроков, кому я могу полностью доверять. Мне нравится его отношение к делу, его характер. Когда мы забили третий гол "Кристал Пэлас", я попросил его стать центральным защитником, и он немедленно согласился".
"Когда ты просишь нападающего сделать работу ради меня, он автоматически становится сержантом. Вот почему я так его называю. Дело не в голах, дело в том, что он приносит большую пользу команде. Он демонстрирует феноменальное отношение к делу", - сообщил Моуриньо.
10.03.2018 08:00
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Не правильный перевод. Маур сказал дословно: -,, Мой личный пез,дюк Ромелу мукаку".
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Конте: Мората мой начальник лесопилки.
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как бы повковником не стал
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Вы чё там _банулись все чтоли? (
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Ефрейтор Лукаку
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да, на команду он играет здорово.
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