Джо Харт вернется на ворота "Вест Хэма"

Голкипер Джо Харт получит шанс реабилитировать свою карьеру в "Вест Хэме" и зацепиться за поездку на Чемпионат Мира в России со сборной Англии.

Заступив на тренерский мостик "молотобойцев" в ноябре, Дэвид Мойес довольно скоро отказался от услуг Харта и сделал своим первым номером Адриана. Свой последний матч Джо сыграл еще 27 января.



Однако затянувшийся спад в результатах и восемь мячей, пропущенных Адрианом в двух последних матчах, заставили Мойеса вновь решиться на рокировку на последнем рубеже.



Таким образом, именно 30-летний Харт, выступающий за "Вест Хэм" на правах аренды из "Манчестер Сити", будет защищать ворота лондонцев в матче Премьер-Лиги против "Бернли" в субботу.



"Джо Харт выйдет в старте. Рад ли я тому количеству голов, что мы пропустили? Нет, не рад".



"Я постоянно говорю, что Джо хорошо трудится. У нас есть конкуренция на некоторых позициях, поэтому ты должен играть хорошо. Если ты этого не делаешь, то оказываешься под большим давлением".



"Была пара матчей, когда мы не делали того, что нам следовало бы, и я не рад этому. Если бы я не увидел ошибок или проблем, то и не стал бы делать никаких перестановок", — цитирует Мойеса Sky Sports.



Добавим, что возвращение в старт "Вест Хэма" происходит как никогда вовремя для Харта, ведь уже в четверг наставник англичан Гарет Саутгейт объявит имена игроков, вызванных на товарищеские матчи против Голландии и Италии.