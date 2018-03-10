Джо Харт вернется на ворота "Вест Хэма"

Джо Харт Голкипер Джо Харт получит шанс реабилитировать свою карьеру в "Вест Хэме" и зацепиться за поездку на Чемпионат Мира в России со сборной Англии.

Заступив на тренерский мостик "молотобойцев" в ноябре, Дэвид Мойес довольно скоро отказался от услуг Харта и сделал своим первым номером Адриана. Свой последний матч Джо сыграл еще 27 января.

Однако затянувшийся спад в результатах и восемь мячей, пропущенных Адрианом в двух последних матчах, заставили Мойеса вновь решиться на рокировку на последнем рубеже.

Таким образом, именно 30-летний Харт, выступающий за "Вест Хэм" на правах аренды из "Манчестер Сити", будет защищать ворота лондонцев в матче Премьер-Лиги против "Бернли" в субботу.

"Джо Харт выйдет в старте. Рад ли я тому количеству голов, что мы пропустили? Нет, не рад".

"Я постоянно говорю, что Джо хорошо трудится. У нас есть конкуренция на некоторых позициях, поэтому ты должен играть хорошо. Если ты этого не делаешь, то оказываешься под большим давлением".

"Была пара матчей, когда мы не делали того, что нам следовало бы, и я не рад этому. Если бы я не увидел ошибок или проблем, то и не стал бы делать никаких перестановок", — цитирует Мойеса Sky Sports.

Добавим, что возвращение в старт "Вест Хэма" происходит как никогда вовремя для Харта, ведь уже в четверг наставник англичан Гарет Саутгейт объявит имена игроков, вызванных на товарищеские матчи против Голландии и Италии.



Метки Вест Хэм, Харт

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. darkblue 10.03.2018 09:14 # darkblue
    Жалко чувака , отличный кипер , коих в Англии не так много , и Джо всяк не уступает в Сити уж бревну то точно !

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  2. osivori 10.03.2018 07:53 # osivori
    мойес слабый тренер, дело не в воротчике, а джо топ вратарь и таковым и останеться, просто физорги его не любят, а ему дорогу в челси, вместо длинноносого дыркача

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  3. lahmatyj 10.03.2018 07:30 # lahmatyj
    Нынче Бернли не подарок. Харт пустит 1-3.

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