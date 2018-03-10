"Манчестер Сити" нацелился на Лемара

"Манчестер Сити" готов перехватить у своих конкурентов по Премьер-Лиге вингера "Монако" Тома Лемара.

За последний год интерес к лидеру атак "Монако" приписывали "Ливерпулю", "Арсеналу" и "Челси". "Канониры" даже обращались с официальным предложением по Лемару прошлым летом, но в ответ получили отказ.



Теперь в погоню за 22-летним французом готов устремиться "Сити". Не сумев заполучить Рияда Махреза и Алексиса Санчеса этой зимой, "горожане" переключили внимание на Лемара, сообщает The Telegraph.



По информации источника, главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола хочет подписать игрока, который может исполнить роль флангового нападающего. Лемар идеально подходит под требования испанца и, вероятно, покинет свой клуб в конце сезона.



Издание уточняет, что к варианту с приобретением Тома "горожане" обратились совсем недавно. Изначально приоритетом "Сити" был Эден Азара, однако "Челси" дал ясно понять своим конкурентам по Премьер-Лиге, что не собирается продавать бельгийца.



Отметим, что действующий контракт Лемара с "Монако" истекает летом 2020 года. Пока неизвестно, на какой сумме будет настаивать клуб Лиги 1, но сам Тома, вероятно, заинтересован в переезде на "Этихад": там уже выступают его бывшие партнеры по команде Бенжамен Менди и Бернарду Силва.