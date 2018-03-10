"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Накануне
Когда чемпионская гонка уже давно стала фикцией, а четверка команд, получающих по итогам сезона путевки в Лигу Чемпионов, вырисовывается с каждым туром все четче, остается лишь вернуться к вечной интриге — всеанглийскому дерби, которое принципиально само по себе, без привязки к турнирной таблице.
На самом деле, в последнее время в главном английском дерби не было привычной принципиальности — чего стоит только то, что уже четыре раза кряду команды сыграли вничью, часто относясь друг к другу с чрезмерным уважением и не желая во что бы то ни стало победить. Нечто подобное можно ждать и сейчас, если судить, по словам Юргена Клоппа о том, что он готов запарковать автобус на "Олд Траффорд". Сейчас МЮ и "Ливерпуль", скорее, союзники в желании оставить на пятом месте "Челси", чем сражающиеся за второе место команды, и они могут себе позволить подпустить "синих" даже на два очка.
"Манчестер Юнайтед" в последнем матче чемпионата против "Кристал Пэлас" проявил характер, но в то же время можно говорить и о том, что "красным дьяволам" в чем-то повезло, ведь по ходу поединка они уступали в два мяча. Впечатление от игры МЮ в первом тайме против "Кристал Пэлас" было просто удручающим — отсутствие командной мысли, скорости и сыгранности привело к тому, что мы увидели не коллектив профессионалов и единомышленников, а группу игроков, познакомившихся перед матчем и пытавшихся наладить взаимопонимание уже по ходу игры.
Алексис Санчес играл в какой-то свой футбол, часто принимая странные решения, находясь в абсолютном диссонансе с командой — складывается такое впечатление, что Моуриньо дал чилийцу слишком много свободы, или же Санчес сам слишком вольно интерпретирует роль плеймейкера, став свободным художником, который пока что рисует что-то слишком уж авангардистское для "Манчестер Юнайтед".
Но если проблемы Алексиса Санчеса в первую очередь связаны с адаптацией, то с Полем Погба происходит что-то непонятное. Слова Гари Невилла о том, что француз относится к игре, как к посту в Инстаграме, можно назвать приукрашенными, но все же Поль действительно слишком часто остается за кадром, когда идет борьба в центре поля, а при развитии атак принимает слишком рискованные решения.
Игра МЮ во втором тайме и итоговый результат немного сгладили общее впечатление от происходившего, но двоякие ощущения, оставшиеся после матча можно сравнить с впечатлением от игры третьего "героя" матча — Криса Смоллинга. С одной стороны именно его гол положил начало камбэку МЮ, и искал его Крис целенаправленно, но именно его ошибка привела к тому, что "Пэлас" получил преимущество в два мяча, да и игра Смоллинга у своих ворот в других эпизодах вызывала традиционные нарекания. Ему категорически не хватает скорости, и свидание Криса с Мохамедом Салахом болельщики МЮ ожидают не без опаски.
Из хорошего для "Юнайтед" — начал забивать в больших матчах Лукаку, да и в целом игра бельгийца в последних матчах заслуживает высоких оценок. Понимая, что командная игра не клеится, он начал сражаться за каждый мяч, отходить в поисках свободного пространства на фланги и забил тот гол, без которого бы не было победы. С "Ливерпулем" у Лукаку удручающая статистика, но совсем недавно он прервал свою серию неудач в матчах с "Челси" и забил в трех последних поединках на внутренней арене четыре гола, потому его определенно стоит опасаться обороне "красных".
У "Ливерпуля" все относительно неплохо — команда стабильно набирает очки, уже вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов, в каждом матче забивает Мохамед Салах, и есть какой-то прогресс в нахождении рецепта надежности в обороне. Будет интересно посмотреть на то, насколько прагматичным будет на "Олд Траффорд" Юрген Клопп, но в теории ничья на поле МЮ стала бы хорошим результатом для мерсисайдцев.
Слова
Жозе Моуриньо, "Юнайтед": "Для меня это просто большой матч между двумя историческими клубами — не только в Англии, но и во всем мире, к тому же — важный для определения первой четверки. Но я по-прежнему не смотрю на некоторые матчи как на особенные противостояния. Это просто большой матч, потому что мы говорим о двух больших клубах. Конечно, я хочу выиграть этот большой матч, так как "Ливерпуль" — сильный противник и команда, находящаяся за нашей спиной. "Ливерпуль" уже вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, и это показатель, но я не очень хорош в вопросах оценки принципиальности соперничества. Каждый противник принципиален".
Юрген Клопп, "Ливерпуль": "Сейчас хороший момент, чтобы сыграть на "Олд Траффорд", но выиграть тут будет невероятно сложно: у них есть мастерство и преимущество — они играют дома. Наша задача — правильно оценить это. Это очень опытная команда с опытным менеджером. Он проделал хорошую работу. Будут встречаться две очень хорошие команды. Я надеюсь, что все мои игроки будут помогать защите. Если кто-то после скажет, что мы запарковали автобус, для меня не будет проблем с этим, но мы хотим показать свою игру. Это будет большая битва, но надеюсь, она завершится с положительным для нас результатом".
Интересные факты
— это будет 170-я встреча команд в чемпионате, и пока что "Юнайтед" имеет солидное преимущество — 67 побед против 55 у "Ливерпуля";
— последние четыре встречи команд во всех турнирах завершились ничейными исходами;
— в матчах между МЮ и "Ливерпулем" в Премьер-Лиге судьи показали 16 красных карточек — чаще удаляют игроков только в мерсисайдском дерби (21);
— "Манчестер Юнайтед" проиграли всего один раз в этом сезоне на своем поле — "Манчестер Сити" в чемпионате, одержав победы в 16 других матчах при двух ничьих;
— у МЮ сейчас на восемь очков больше, чем на этом же этапе прошлого чемпионата;
— Жозе Моуриньо выиграл только один матч из восьми против команд Юргена Клоппа — четыре ничьи, три поражения;
— Ромелу Лукаку забил 99 голов в английском чемпионате за карьеру и если отличится в дерби, то станет вторым игроком в истории Премьер-Лиги, оформившим свой 100-й гол в ворота "Ливерпуля" — после Харри Кейна, который сделал это ранее в текущем сезоне;
— Лукаку забил четыре гола в четырех последних матчах на "Олд Траффорд";
— "Ливерпуль" набрал 25 очков в последних 10 матчах Премьер-Лиги;
— также "красные" уступили только один раз в 20 последних матчах в Премьер-Лиге, выиграв 14 из них;
— "Ливерпуль" забил в этом сезоне 34 гола на выезде в чемпионате — в европейских топ-лигах только у "Лиона" столько же;
— "красные" выиграли последние три матча на выезде, забив в них 10 безответных голов;
— Мохамед Салах забивал в каждом из пяти последних матчей Премьер-Лиги за "Ливерпуль";
— Садио Мане забил пять голов в четырех последних матчах "Ливерпуля" во всех турнирах;
— Джордан Хендерсон в одном матче от того, чтобы стать 14-м игроком, достигшим отметки в 200 матчей Премьер-Лиги в составе "Ливерпуля".
Кадровая ситуация
Маруан Феллайни готов вернуться на поле после травмы колена, и весьма вероятно, что он сыграет в матче против "Ливерпуля". Эрик Байи также восстановился, но вряд ли попадет в основной состав, а вот Андер Эррера, Маркос Рохо, Антони Мартиаль, Фил Джонс и Дейли Блинд сыграть против "Ливерпуля" никак не смогут.
У "Ливерпуля" больших проблем нет — травма Эндрю Робертсона, из-за которой он пропускал матч против "Порту", оказалась несерьезной, а Джордан Хендерсон сможет вернуться в основу, хоть и ушиб ногу все в той же игре Лиги Чемпионов. Джорджиньо Вейналдум также должен быть в порядке. Натаниэль Клайн и Бен Вудберн— в списке травмированных.
Тактика
Все говорит о том, что игра не должна быть открытой, результативной и зрелищной. Мы видели достаточно ничейных матчей между МЮ Моуриньо и "Ливерпулем" Клоппа в последнее время, чтобы не учитывать их сейчас, когда ничья действительно будет нормальным результатом для всех.
Игра "Юнайтед" в обороне против "Кристал Пэлас" была ужасной, но с переполненным именно защитниками лазаретом Моуриньо вряд ли имеет сейчас какой-то другой вариант в центре обороны, кроме пары Линделеф-Смоллинг. Есть Эрик Байи, но он только восстановился после травмы и еще не успел набрать форму, достойную появления в основе в такой игре, а медлительность Смоллинга может остаться незамеченной в матче, если МЮ не будет поднимать линию обороны слишком высоко и качественно выполнят свою работу центральные полузащитники.
Британские журналисты ставят в основу в этой игре Феллайни во многом потому, что Моуриньо снял в предыдущем матче с поля в перерыве Мактоминея. Кроме того, присутствие бельгийца в больших матчах всегда было важным для Моуриньо, так как Маруан, помимо большого объема черновой работы, становится угрозой при стандартах, а "Ливерпуль" уязвим при подаче угловых у своих ворот.
В остальном особых вопросов по составу МЮ нет, а уж у "Ливерпуля" все и так предельно ясно — нынешнее сочетание игроков, актуальное, к примеру, для игры с "Ньюкаслом", можно считать оптимальным для мерсисайдцев, и вряд ли Клопп будет отходить от него хотя бы на одной позиции. Разве что Хендерсон все же не сможет выйти с первых минут , и его место займет Джеймс Милнер, но тот чаще играет в Лиге Чемпионов, да и выполняет в центре поля немного иную роль, чем Хендерсон, конкурируя больше с Окслейд-Чемберленом.
Ориентировочные составы
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг — Феллайни, Матич, Погба — Мата, Лукаку, Санчес
"Ливерпуль": Кариус — Александер-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Джан — Салах, Фирмино, Мане
Прогноз
Счет 1:1 — наиболее ожидаемый в это матче, но не исключено, что мы станем свидетелями и очередной "нулевки" в исполнении этих команд, уважающих друг друга настолько, что часто это выливается в гроссмейстерские мировые расклады. Впрочем, никто не огорчится, если в этот раз какой-то форс-мажор заставит "Ливерпуль" и "Юнайтед" раскрыться и рискнуть, но такой вариант перед игрой выглядит маловероятным.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
10.03.2018 01:20
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Последние комментарии:
Сергей Бакайока, специально для FAPL.ru
(ответить)
Бабка заходит в автобус и садится напротив деда раздвинув ноги.
ДЕД:
- Могилку закрой.
Бабка:
- Что мертвец зашевелился?!
(ответить)
нужна победа, Салах или Фирмино доджны забить, главное сдержать навесы и не словренить))
(ответить)
Вирджил-Ловрен
(ответить)
Походу, будет ничья.
(ответить)
ливерпуль ти никогда не будешь адин)))
(ответить)
Юнайтед не проиграет.
(ответить)
овцу сегодня виебу в честь победы великого ливерпуля)))))
(ответить)
Khazret, братишка
(ответить)
Дерби Ливерпуля ( Манчестер Юнайтед, Эвертон )
Дерби Челси ( КПР )
(ответить)
Кто не с нами тот под нами!
https://vk.com/video-15755094_456243393
ЗАГРУДИНА!
(ответить)
Щас бы замечать маленького ххлятского аутиста на фоне скамо6лядских даунов-мочепивцев...
(ответить)
0:3 или 1:3 Фирминьо Мане Салах по голу... YOU'LL NEVER WALK ALONE!!!
(ответить)
Безпёзд пророчил челси победу в лч в то время как вторая нога против барсы еще не сыграна, вот же далбапёзд
(ответить)
Сколько в море капель
Сколько в небе звезд
Столько у Жирольта ферги делал отсос. (С) чабан Вася.
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Инвестировал вчера в литий. В вечный литий на скамо6лядские бестолковки.
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унылая ничья от середняков на пике. лучше глянуть как кризисный челси без напов на хазарда вешают.
(ответить)
Давай МЮ на классе победи Ливер, бегунки Клоппа получат по полной
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Собачка делает гав-гав,
Коровка делает му-му,
А скамо6лядская помойка стоит на трассе раком. (С) сержант Пеппер.
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мочестер не спасет даже припаркованный автобус
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