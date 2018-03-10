30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 10 марта семью поединками стартует 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ 15:30 Онлайн-трансляция



Как бы этого ни хотел Юрген Клопп, но матч на "Олд Траффорд" публика все равно воспринимают не только как всеанглийское дерби и столкновение двух самых титулованных клубов страны, но и как противостояние стилей. В этом сезоне Клопп и Жозе Моуриньо показали себя тренерами антагонистами, однако чья философия успешнее для достижения второго места — еще предстоит узнать, и в этой связи очный поединок имеет огромное значение. Все четыре последних встречи этих соперников с учетом всех соревнований неизменно заканчивались вничью.



Полузащитник "Юнайтед" Маруан Феллайни, наконец, залечил свое колено, а вот Эрик Байи вряд ли успеет набрать форму в срок. Также вне игры Маркос Рохо, Фил Джонс, Дейли Блинд, Андер Эррера и Антони Мартиаль.



Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон восстановился после небольшого ушиба, который не позволил ему сыграть против "Порту" в Лиге Чемпионов. Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум в стою, несмотря на небольшие болячки.



ЭВЕРТОН — БРАЙТОН 18:00



На этой неделе главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс показал себя реалистом, признав, что только хорошие результаты в остатке сезона позволят ему избежать увольнения. Учитывая это, Большой Сэм будет рад вернуться на "Гудисон Парк", где "ириски" проиграли только один из девяти последних матчей. Крис Хьютон отправляется на этот выезд в статусе лучшего тренера Премьер-Лиги за предыдущий месяц, практически решив задачу по спасению "Брайтона" от вылета — еще несколько очков и дело в шляпе. В пяти последних домашних матчах против "чаек" "Эвертон" ни разу не уступил, одержав три победы.



Из лазарета "Эвертона" возвращаются Фил Ягиелка и Рамиро Фунес Мори, что очень кстати, учитывая дисквалификацию Эшли Уильямса и тяжелую травму Эльякима Мангала.



"Брайтон" не имеет свежих проблем с составом. Эсекьель Скелотто, вынужденно замененный против "Арсенала", уже в порядке.



ХАДДЕРСФИЛД — СУОНСИ 18:00



"Хаддерсфилд" и "Суонси" имеют равное количество очков и очный матч рассматривают как возможность сделать очередной шаг на пути к выживанию в Премьер-Лиге. В своем последнем выездном матче "лебеди" показали слишком авантюрный футбол, проиграв "Брайтону" со счетом 4:1, и на сей раз Карлуш Карвальял может избрать более закрытую манеру, чтобы увеличить свои шансы на успех против "терьеров", которые пропускали в каждом из восьми последних поединков Премьер-Лиги. "Хаддерсфилд" потерпел только одно поражение в шести последних домашних встречах с "Суонси" в рамках чемпионата при четырех победах.



Полузащитник "Хаддерсфилда" Аарон Муй оправился после рассечения колена, полученного в прошлом месяце против "Борнмута". Михаэль Хефеле перенес операцию и пропустит до двух месяцев. У Теренса Конголо проблемы с бедром.



Полузащитника "Суонси" Леона Бриттона слегка беспокоит спина. Ренату Санчеш продолжает реабилитацию после повреждения задней поверхности бедра.



НЬЮКАСЛ — САУТГЕМПТОН 18:00



Матч на "Сент Джеймс Парк" станет противостоянием учителя и ученика. На пресс-конференции Маурисио Пеллегрино говорил, что "всегда будет благодарен" Рафаэлю Бенитесу за полученный опыт в период совместной работы в "Валенсии", "Ливерпуле" и "Интере". Однако турнирное положение команд оставляет сантименты на втором плане — оба коллектива всерьез рискуют вылететь, так что это еще и матч за шесть очков. "Ньюкасл" ни разу не победил в семи последних встречах с "Саутгемптоном" в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви едва вернулся к тренировкам после травмы колена, но его состояние вызывает вопросы. Ислам Слимани еще не залечил бедро. По-прежнему отсутствуют и Роб Эллиот с Хесусом Гамесом.



"Саутгемптон" будет лишен Майи Йошиды, Стивена Дэвиса и Чарли Остина.



ВЕСТ БРОМВИЧ — ЛЕСТЕР 18:00



До завершения сезона всего девять туров, а отставание "Вест Бромвича" от спасительного места уже восемь очков. Судьба команды Алана Пардью выглядит предрешенной — но не самого Пардью, который в заключительных матчах надеется показать, что готов стать тем, кто вернет "дроздов" в Премьер-Лигу. "Лестер" уже ни на что толком не претендует, оставив позади тот всплеск, который последовал после назначения Клода Пюэля главным тренером. Сейчас "лисы" не знаю побед уже в пяти матчах чемпионата. "Лестер" выиграл все три последних выезда к "Вест Бромвичу" в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий "Вест Бромвича" Хэл Робсон-Кану снова здоров, но теперь в лазарет угодил Гарет Бэрри. Джонни Эванс под вопросом. Насер Шадли, Джеймс Моррисон и Даниэль Старридж команде не помогут.



"Лестер" на месяц лишился защитника Даниэля Амарти, который получил травму задней поверхности бедра в прошлый уикенд. Синдзи Окадзаки решил свои проблемы с коленом.



ВЕСТ ХЭМ — БЕРНЛИ 18:00



Не все заметили, но до победы над "Эвертоном" в прошлый уикенд "Бернли" не мог выиграть 11 матчей Премьер-Лиги кряду — или почти три месяца. Несмотря на столь затяжную черную полосу, "бордовые" могут приблизиться на расстояние в два очка к "Арсеналу", если справятся с "Вест Хэмом". "Молотобойцы" в свою очередь находятся лишь в трех баллах от зоны вылета и в последнее время смотрятся неважно. Преимущество подопечных Дэвида Мойеса в том, что шесть из девяти заключительных матчей сезона они проведут дома. "Вест Хэм" потерпел лишь одно поражение в семи последних встречах с "Бернли" в рамках Премьер-Лиги, выиграв все три домашних.



Защитники "Вес Хэма" Уинстон Рид и Сэм Байрам, как ожидается, пропустят остаток сезона с травмами. Артур Масуаку завершает отбывать свою дисквалификацию. Среди потерь и Педро Обианг с Энди Кэрроллом.



Впервые с декабря в стартовом составе "Бернли" может появиться набирающий форму нападающий Крис Вуд. Том Хитон и Скотт Арфилд еще не готовы к выходу на поле, хотя уже тренируются.



ЧЕЛСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 20:30 Онлайн-трансляция



Теоретически данный матч мог бы стать своего рода отдушиной для "Челси" на отрезке календаря, когда "синим" приходится играть с обоими клубами из Манчестера, а также с "Барселоной". Однако "Кристал Пэлас" не в том положении, чтобы без боя отдать очки фавориту. В минувший понедельник "орлы" обиднейшим образом проиграли "Манчестер Юнайтед", разбазарив преимущество в два гола и лишившись возможности покинуть зону вылета. В каждом из двух предыдущих сезонов "Челси" неизменно проигрывал "Пэлас" на "Стэмфорд Бридж".



Полузащитник "Челси" Нголо Канте, упавший в обморок на тренировке в минувшую пятницу, готов к возвращению на поле. Выздоровел и Тьемуэ Бакайоко, а вот Давид Луис, Итан Ампаду и Росс Баркли все еще отсутствуют.



"Кристал Пэлас" устроит фитнес-тесты для Мамаду Сако и Уилфрида Захи, едва залечивших свои травмы. Может вернуться в команду Тимоти Фосу-Менса, пропустивший матч против "Юнайтед" из-за условий своей аренды.