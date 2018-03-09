Конте пытался сохранить Терри в "Челси"
Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что хотел сохранить в клубе защитника Джона Терри после окончания прошлого сезона.
Напомним, Терри на мажорной ноте завершил свою многолетнюю карьеру на "Стэмфорд Бридж", выиграв титул Премьер-Лиги. Затем Джон отправился помогать "Астон Вилле" в Чемпионшипе.
Достоверно известно, что прошлым летом у Терри были предложения от других клубов Премьер-Лиги, однако Джон вполне мог остаться и в команде Конте, тренировку которой он накануне почтил своим присутствием.
"Это была большая потеря для нас. Я пытался сохранить его еще на один сезон, но он хотел играть, и я отнесся к этому с пониманием. Я пожелал всего наилучшего ему и его семье".
"Роль Джона Терри в прошлом сезоне была невероятной. Он сыграл не так много матчей, но, несмотря на это, его самоотдача была невероятной, великолепной".
"Он определенно очень помог мне в раздевалке, ведь когда мы говорим о Джоне Терри, то имеем ввиду игрока с огромным опытом".
"Думаю, "Челси" является домом для Джона, и он может приезжать сюда, когда пожелает. Дверь всегда открыта для него и для других игроков, которые писали историю этого клуба".
"Мне всегда приятно повидаться и поговорить с ним. Но думаю, игроки тоже рады увидеть своего бывшего капитана", — цитирует Конте Sky Sports.
John Terry popped in to see us at Cobham yesterday! pic.twitter.com/M2xTGo8sum— Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 марта 2018 г.
09.03.2018 21:00
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