Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино обвинил боссов "Ювентуса" в оказании давления на рефери во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, но призвал свой клуб научиться тому же.

Проиграв 1:2 "Ювентусу" дома в среду вечером, "шпоры" завершили свое выступление в элитном европейском турнире. По словам Почеттино, во время матча на "Уэмбли" он видел, как президент туринского клуба Андреа Аньелли и генеральный директор Джузеппе Маротта находятся в подтрибунном тоннеле и пытаются надавить на рефери Шимона Марциняка.



"Аньелли был там до матча, после матча были Аньелли и Маротта. В перерыве я видел, как они оказывают давление на рефери".



"В такого рода матче, когда победить может любая команда, все решают мелкие детали. Убежден, такие детали могут помочь клубу добиться желаемых целей".



"Мелкие детали являются определяющими. Такие соревнования требуют от тебя различных вещей. "Юве" здесь специалисты, потому что у них есть привычка побеждать, привычка подвергать рефери давлению".



"Это огромный урок для нас — заботиться не только о том, что происходит на поле, но и за его пределами. Когда стремишься к победе, тебе нужна помощь отовсюду".



"Их владелец стоял в коридоре до матча, во время матча и после матча. Этот клуб обладает культурой делать все возможное, чтобы помочь команде".



"Это огромная возможность извлечь урок не только на поле, но и за его пределами. Против такого клуба ты словно играешь два матча одновременно — один на поле и один за его пределами".



"Думаю, мы должны извлечь урок из этого. Если посмотреть только на статистику двух матчей, то "Тоттенхэм" был гораздо лучше. Однако в футболе не всегда побеждает тот, кто лучше играет, у кого лучше статистика, кто нанес больше ударов по цели или владел больше мячом", — цитирует Почеттино The Telegraph.