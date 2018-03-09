Гвардиола оштрафован на 20 тысяч фунтов за желтую ленту
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был оштрафован на 20 тысяч фунтов за ношение желтой ленты.
Напомним, некоторое время Гвардиола носил желтую ленту во время матчей и пресс-конференций, выражая свою солидарность четырем каталонским политикам, которые находятся за решетку. Еще в декабре Хосеп получил два формальных предупреждения со стороны FA.
Уже после выдвижения в свой адрес обвинений со стороны Ассоциации Гвардиола уточнил, что желтая лента — не символ независимости Каталонии, а символ в поддержку политзаключенных, которые, по его мнению, были несправедливо лишены свободы.
Тем не менее, свою вину экс-наставник "Барселоны" и "Баварии" признал, и сегодня FA наказала Гвардиолу денежным штрафом в размере 20 тыс. фунтов — примерно 10% от его недельной зарплаты.
Одновременно с этим FA предупредила Гвардиола, что повторное нарушение повлечет за собой более суровые санкции.
09.03.2018 19:20
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Последние комментарии:
для него эти 20 косарей, как 20 копеек
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если за каждый матч с лентой - то нормально
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А вообще молодец. Нашим тренерам пора чёрные ленты носить в честь политиков, которых следовало бы посадить за решётку.
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клубам из манчестера вечно не везет с желтым цветом
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Правильно. Не надо путать свою работу с политикой или еще с чем-то еще.
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