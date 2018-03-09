Гвардиола оштрафован на 20 тысяч фунтов за желтую ленту

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был оштрафован на 20 тысяч фунтов за ношение желтой ленты.

Напомним, некоторое время Гвардиола носил желтую ленту во время матчей и пресс-конференций, выражая свою солидарность четырем каталонским политикам, которые находятся за решетку. Еще в декабре Хосеп получил два формальных предупреждения со стороны FA.

Уже после выдвижения в свой адрес обвинений со стороны Ассоциации Гвардиола уточнил, что желтая лента — не символ независимости Каталонии, а символ в поддержку политзаключенных, которые, по его мнению, были несправедливо лишены свободы.

Тем не менее, свою вину экс-наставник "Барселоны" и "Баварии" признал, и сегодня FA наказала Гвардиолу денежным штрафом в размере 20 тыс. фунтов — примерно 10% от его недельной зарплаты.

Одновременно с этим FA предупредила Гвардиола, что повторное нарушение повлечет за собой более суровые санкции.



Метки FA, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2018 19:20

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 10.03.2018 00:00 # hammersmith
    для него эти 20 косарей, как 20 копеек

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  2. vals1702 09.03.2018 20:28 # vals1702
    если за каждый матч с лентой - то нормально

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  3. ganinilyha 09.03.2018 19:56 # ganinilyha
    А вообще молодец. Нашим тренерам пора чёрные ленты носить в честь политиков, которых следовало бы посадить за решётку.

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  4. infamous 09.03.2018 19:33 # infamous
    клубам из манчестера вечно не везет с желтым цветом

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  5. scouser2005 09.03.2018 19:25 # scouser2005
    Правильно. Не надо путать свою работу с политикой или еще с чем-то еще.

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