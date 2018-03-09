Конте: "Нам нужны три очка против "Пэлас"

Антонио Конте Рулевой "Челси" Антонио Конте признал, что форма его команда в последние недели недостаточно хороша, и теперь "синие" обязаны выиграть свой следующий матч.

В прошлый уикенд "синие" потерпели минимальное поражение в гостях у "Манчестер Сити", не нанеся ни одного удара в створ ворот лидеров Премьер-Лиги. Конте был немедленно обвинен в трусливом футболе.

То поражение стало четвертым для "Челси" в пяти последних матчах Премьер-Лиги. Теперь действующий чемпион находится уже в пяти очках от топ-4, и Антонио признает, что осечка в субботнем дерби с "Кристал Пэлас" недопустима.

"Если говорить об уверенности в себе, то проиграть много матчей подряд не бывает просто, но мы определенно должны жалеть о других матчах — против Борнмута", "Уотфорда", "Манчестер Юнайтед".

Когда же играешь против "Сити", всегда существует вероятность поражения, однако наша уверенность в себе в порядке. Мы очень хорошо работаем — как и всегда — и завтра вы увидите, достаточно ли хороша наша игра для трех очков".

"Кажется, они ("Пэлас") проиграли пару своих последних матчей, против "Тоттенхэма" и "Юнайтед". Мы должны показать хорошую игру и набрать три очка, но мы знаем, что нам противостоит действительно хорошая команда с хорошими и талантливыми игроками. Однако нам определенно нужны эти три очка", — приводит слова Конте Sky Sports.



Метки Конте, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. novocaine 09.03.2018 20:52 # novocaine
    Кажется Пэлас проиграл пару матчей, но мы знаем что меня зовут Контекс, однако я определённо ношу парик.

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  2. psycho1 09.03.2018 20:12 # psycho1
    амбициозные цели топ клуба

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  3. bezviz 09.03.2018 19:21 # bezviz
    ну пэлас это изи вин будет, ты давай барсу проходи

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  4. martingor 09.03.2018 19:13 # martingor
    Завтра Хрусталь обоссыт Членов

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