Конте: "Нам нужны три очка против "Пэлас"

Рулевой "Челси" Антонио Конте признал, что форма его команда в последние недели недостаточно хороша, и теперь "синие" обязаны выиграть свой следующий матч.

В прошлый уикенд "синие" потерпели минимальное поражение в гостях у "Манчестер Сити", не нанеся ни одного удара в створ ворот лидеров Премьер-Лиги. Конте был немедленно обвинен в трусливом футболе.



То поражение стало четвертым для "Челси" в пяти последних матчах Премьер-Лиги. Теперь действующий чемпион находится уже в пяти очках от топ-4, и Антонио признает, что осечка в субботнем дерби с "Кристал Пэлас" недопустима.



"Если говорить об уверенности в себе, то проиграть много матчей подряд не бывает просто, но мы определенно должны жалеть о других матчах — против Борнмута", "Уотфорда", "Манчестер Юнайтед".



Когда же играешь против "Сити", всегда существует вероятность поражения, однако наша уверенность в себе в порядке. Мы очень хорошо работаем — как и всегда — и завтра вы увидите, достаточно ли хороша наша игра для трех очков".



"Кажется, они ("Пэлас") проиграли пару своих последних матчей, против "Тоттенхэма" и "Юнайтед". Мы должны показать хорошую игру и набрать три очка, но мы знаем, что нам противостоит действительно хорошая команда с хорошими и талантливыми игроками. Однако нам определенно нужны эти три очка", — приводит слова Конте Sky Sports.