Клопп не имеет претензий к оборонительному стилю "Юнайтед"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не рассматривает матч с "Манчестер Юнайтед" как противостояние двух полярных футбольных философий.

В субботу на "Олд Траффорд" сойдутся вторая и третья команды Премьер-Лиги, причем эти команды исповедуют совершенно разный футбол в своем стремлении добиться успеха: "Ливерпуль" всегда предпочитает атаковать, а "Юнайтед" не гнушается играть от обороны — даже дома и даже против не самых сильных соперников.



Однако Клопп не имеет никаких претензий к своему коллеге Жозе Моуриньо и считает, что философия португальца тоже имеет право на существование. Юрген вообще не желает делать акцент на противостоянии стилей.



"У меня нет абсолютно никаких претензий к игре от обороны. Я знаю, как эту ситуацию сейчас выставляют — люди говорят, что они играют в определенный вид футбола, и мы играем в определенный вид футбола".



"Каждый пытается это раздуть, но важно лишь то, удается ли тебе побежать с помощью своего футбола. Существуют различные способы выигрывать футбольные матчи".



"Юнайтед" обладает специфичным стилем игры в футбол. Но и только. Мы должны будем обороняться там, обороняться всей командой, а не помышлять о том, что будем атаковать против "Манчестер Юнайтед" весь матч".



"Против "Юнайтед" такое не пройдет. Они слишком сильны, физически и тактически. Это не битва схем или философий, это противостояние двух очень хороших футбольных команд".



"Когда "Юнайтед" будет атаковать, надеюсь, все мои игроки будут участвовать в обороне. Если кто-нибудь скажет, что в этот момент мы запаркуем автобус, значит мы запарковали автобус", — цитирует Клоппа Sky Sports.