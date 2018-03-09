Клопп не имеет претензий к оборонительному стилю "Юнайтед"

Жозе Моуриньо и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не рассматривает матч с "Манчестер Юнайтед" как противостояние двух полярных футбольных философий.

В субботу на "Олд Траффорд" сойдутся вторая и третья команды Премьер-Лиги, причем эти команды исповедуют совершенно разный футбол в своем стремлении добиться успеха: "Ливерпуль" всегда предпочитает атаковать, а "Юнайтед" не гнушается играть от обороны — даже дома и даже против не самых сильных соперников.

Однако Клопп не имеет никаких претензий к своему коллеге Жозе Моуриньо и считает, что философия португальца тоже имеет право на существование. Юрген вообще не желает делать акцент на противостоянии стилей.

"У меня нет абсолютно никаких претензий к игре от обороны. Я знаю, как эту ситуацию сейчас выставляют — люди говорят, что они играют в определенный вид футбола, и мы играем в определенный вид футбола".

"Каждый пытается это раздуть, но важно лишь то, удается ли тебе побежать с помощью своего футбола. Существуют различные способы выигрывать футбольные матчи".

"Юнайтед" обладает специфичным стилем игры в футбол. Но и только. Мы должны будем обороняться там, обороняться всей командой, а не помышлять о том, что будем атаковать против "Манчестер Юнайтед" весь матч".

"Против "Юнайтед" такое не пройдет. Они слишком сильны, физически и тактически. Это не битва схем или философий, это противостояние двух очень хороших футбольных команд".

"Когда "Юнайтед" будет атаковать, надеюсь, все мои игроки будут участвовать в обороне. Если кто-нибудь скажет, что в этот момент мы запаркуем автобус, значит мы запарковали автобус", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2018 18:00

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  1. lfcynwa 09.03.2018 22:38 # lfcynwa
    но важно лишь то, удается ли тебе побежать с помощью своего футбола.

    Источник: http://fapl.ru/posts/61058/?c=1

    понабрал бегунков

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  2. mancunia-planet 09.03.2018 18:57 # mancunia-planet
    безответственно, в статье снова описки

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  3. martingor 09.03.2018 18:42 # martingor
    Обоссал Маура и его стратегию одну и единственную для всех клубов которые бы не тренировал Маур- забить один мяч и запарковать BUS, а все потому,что Маур до того тупой, что кроме этого не знает ничего и на это ведутся и владельцы клубов и болельщики,значит и те и другие просто ТУПИЗНИ

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