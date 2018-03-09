Венгер получил поддержку от Фергюсона

На фоне целой череды неудач главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер получил поддержку от бывшего рулевого "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона.

Известно, что Фергюсона и Венгера связывали далеко не лучшие отношения во время работы шотландца в МЮ, но на фоне продолжительной серии неудач "канониров" сэр Алекс поддержал своего бывшего коллегу.



"Я получил множество сообщений от своих коллег со словами поддержки. Я им очень благодарен, ведь мы все проходим через непростые времена".



"С Фергюсоном у нас установились хорошие отношения, и иногда он пишет мне слова поддержки, когда дела складываются для нас не лучшим образом", - сообщил Венгер Sky Sports.



Также Арсен рассказал, что проблемы "Арсенала" привели к бессоннице.



"Любой тренер скажет вам: когда вы не добиваетесь нужных результатов, у вас портится настроение и пропадает сон. Это часть нашей работы. В молодости ты думаешь, что будешь только побеждать, но в реальности это не так", - добавил француз.