Уилшир "даже не близок" к подписанию нового контракта
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир сообщил, что даже не близок к согласованию нового контракта с "канонирами".
Несмотря на то, что "Арсенал" вступил в переговоры с Уилширом еще в начале года, сторонам до сих пор не удалось достичь компромисса. Судя по замечаниям главного тренера Арсена Венгера, дело касается финансовой составляющей сделки.
После победы над "Миланом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы эта тема всплыла во время интервью Уилшира. По словам Джека, он даже не близок к согласованию нового контракта.
"Да, в этой ситуации все зависит от меня. Клуб выдвинул свое предложение, но с тех пор многое изменилось. Я могу сказать, что мы не приблизились к согласованию сделки", - цитирует Уилшира Evening Standard.
09.03.2018 16:00
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Если "даже не близок", так и валить нужно далеко, куда тебя с радостью пошлет любой человек, поднимающийся с утра на бестолковую работёнку. Чувак даже не показывает и толики того, что он вытворял, когда пытался застолбить за собой место в составе ещё юнгой, одна только регрессия
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Непонятное у него амплуа. Как опорник -не очень, как атакующий полузащитник - тоже (Ремзи получше будет). С Миланом вообще убого смотрелся. Пока не выйдет на прежний уровень - лавочник. Одного не пойму, раз он с Венгером в контрах, почему в старте вышел?
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Всё верно. Теперь каждый из старожилов будет требовать себе з/п на порядок выше, с учётом ситуации с Озилом и другими новичками. Вопрос в том, стоит ли платить столько Уилшеру, Рэмси и т.п. или нет?
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