Уилшир "даже не близок" к подписанию нового контракта

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир сообщил, что даже не близок к согласованию нового контракта с "канонирами".

Несмотря на то, что "Арсенал" вступил в переговоры с Уилширом еще в начале года, сторонам до сих пор не удалось достичь компромисса. Судя по замечаниям главного тренера Арсена Венгера, дело касается финансовой составляющей сделки.



После победы над "Миланом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы эта тема всплыла во время интервью Уилшира. По словам Джека, он даже не близок к согласованию нового контракта.



"Да, в этой ситуации все зависит от меня. Клуб выдвинул свое предложение, но с тех пор многое изменилось. Я могу сказать, что мы не приблизились к согласованию сделки", - цитирует Уилшира Evening Standard.