Канте не интересует переход в ПСЖ
Полузащитника "Челси" Нголо Канте не привлекает потенциальный переход в ПСЖ. Француз намерен остаться в Лондоне.
Наряду с голкипером "синих" Тибо Куртуа, 26-летний Канте стал одной из главных целей ПСЖ на трансферном рынке. Этим летом лидеры Лиги 1 собираются устроить грандиозную перестройку, и видят в Нголо символа перемен.
Однако издание London Evening Standard, подключив свои источники, выяснило, что самого Канте не интересует возвращение на родину, где ранее он выступал за "Булонь" и "Кан".
Вдобавок, действующий контракт Нголо с "Челси" истекает только через три года. Несмотря на то, что "синие" рискуют пролететь мимо Лиги Чемпионов, полузащитника все полностью устраивает на "Стэмфорд Бридж".
09.03.2018 15:00
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парень что надо, и еще прибавит, в частнооти в результативности
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Кому нужна команда, которая играет в дворовом чемпионате и позорится в лч?
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Знает, что на топ-уровне его посредственный футбол будет сильно выделяться и не рыпается, все правильно делает - для пенсов он всегда будет богом, достаточно не привозить так много как бакаёка.
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привык играть в середняках, что в лестере что в мочелси. понимает, что на повышение не потянет, трезво оценивает свои силы, респект
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