Канте не интересует переход в ПСЖ

Полузащитника "Челси" Нголо Канте не привлекает потенциальный переход в ПСЖ. Француз намерен остаться в Лондоне.

Наряду с голкипером "синих" Тибо Куртуа, 26-летний Канте стал одной из главных целей ПСЖ на трансферном рынке. Этим летом лидеры Лиги 1 собираются устроить грандиозную перестройку, и видят в Нголо символа перемен.



Однако издание London Evening Standard, подключив свои источники, выяснило, что самого Канте не интересует возвращение на родину, где ранее он выступал за "Булонь" и "Кан".



Вдобавок, действующий контракт Нголо с "Челси" истекает только через три года. Несмотря на то, что "синие" рискуют пролететь мимо Лиги Чемпионов, полузащитника все полностью устраивает на "Стэмфорд Бридж".