Канте не интересует переход в ПСЖ

Нголо Канте Полузащитника "Челси" Нголо Канте не привлекает потенциальный переход в ПСЖ. Француз намерен остаться в Лондоне.

Наряду с голкипером "синих" Тибо Куртуа, 26-летний Канте стал одной из главных целей ПСЖ на трансферном рынке. Этим летом лидеры Лиги 1 собираются устроить грандиозную перестройку, и видят в Нголо символа перемен.

Однако издание London Evening Standard, подключив свои источники, выяснило, что самого Канте не интересует возвращение на родину, где ранее он выступал за "Булонь" и "Кан".

Вдобавок, действующий контракт Нголо с "Челси" истекает только через три года. Несмотря на то, что "синие" рискуют пролететь мимо Лиги Чемпионов, полузащитника все полностью устраивает на "Стэмфорд Бридж".




Метки Канте, ПСЖ, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 09.03.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1737

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. osivori 09.03.2018 16:44 # osivori
    парень что надо, и еще прибавит, в частнооти в результативности

    (ответить)

  2. pauk 09.03.2018 16:04 # pauk
    Кому нужна команда, которая играет в дворовом чемпионате и позорится в лч?

    (ответить)

  3. psycho1 09.03.2018 15:55 # psycho1
    Знает, что на топ-уровне его посредственный футбол будет сильно выделяться и не рыпается, все правильно делает - для пенсов он всегда будет богом, достаточно не привозить так много как бакаёка.

    (ответить)

  4. hammersmith 09.03.2018 15:21 # hammersmith
    привык играть в середняках, что в лестере что в мочелси. понимает, что на повышение не потянет, трезво оценивает свои силы, респект

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: