Салах хочет забить всем клубам из топ-6

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что хочет забить "Манчестер Юнайтед" и, таким образом, отличиться против всех команд из топ-6 Премьер-Лиги.

В дебютном сезоне за "Ливерпуль" египтянин поразил ворота соперников больше 30 раз. Результативность Мохамеда не зависит от уровня противников: Салах забивал "Манчестер Сити", "Челси", "Арсеналу" и "Тоттенхэму".



Единственной командой из топ-6, кому удалось не пропустить от вингера, стал "Юнайтед". Салах надеется, что в субботу на "Олд Траффорд" он решит эту задачу и, таким образом, отличится против всех топ-клубов Премьер-Лиги.



"Я помню, что в первой игре Де Хеа совершил отличный сейв, не позволив мне забить. Ты можешь сколько угодно готовиться к игре, анализировать сильные и слабые стороны вратаря, но забить "Юнайтед" и конкретно Де Хеа всегда нелегко".



"Они остаются единственной командой из топ-6, кому я еще не забивал в этом сезоне. Я попытаюсь исправиться в эту субботу. И, если честно, я уже вовсю думаю о том, как забить", - сообщил Салах в интервью Sky Sports.