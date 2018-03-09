Ловрен ожидает, что "Юнайтед" "запаркует автобус" против "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен ожидает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо "запаркует автобус" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

В субботу на "Олд Траффорд" сойдутся два основных претендента на второе место в этом сезоне. Когда эти команды встречались в октябре на "Энфилде", "Юнайтед" сыграл от обороны, нанеся только один точный удар и заработав ничью 0:0. Ловрен ожидает, что "красные дьяволы" побоятся открытого футбола и дома.



"Определенно, это будет тяжелое испытание. Последний раз, когда они приезжали сюда, то оборонялись по-настоящему глубоко. Посмотрим, как будет теперь".



"Думаю, да, они снова будут глубоко обороняться. Они нуждаются в очках. Возможно, для них и очко стало бы хорошим результатом, но мы никогда не играем на ничью. Мы здесь, чтобы победить, и мы приложим к этому все усилия. Мы сыграем так, как и в любой другой день — в атакующий футбол. Надеюсь, мы получим удовольствие от своей игры".



"Знаете, у Моуриньо есть собственные планы. Что бы он ни замышлял, нам не нужно это знать. Нам нужно сосредоточиться на себе и играть так, как мы надеемся победить их", — цитирует Ловрена Daily Mail.