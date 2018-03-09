Ловрен ожидает, что "Юнайтед" "запаркует автобус" против "Ливерпуля"

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен ожидает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо "запаркует автобус" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

В субботу на "Олд Траффорд" сойдутся два основных претендента на второе место в этом сезоне. Когда эти команды встречались в октябре на "Энфилде", "Юнайтед" сыграл от обороны, нанеся только один точный удар и заработав ничью 0:0. Ловрен ожидает, что "красные дьяволы" побоятся открытого футбола и дома.

"Определенно, это будет тяжелое испытание. Последний раз, когда они приезжали сюда, то оборонялись по-настоящему глубоко. Посмотрим, как будет теперь".

"Думаю, да, они снова будут глубоко обороняться. Они нуждаются в очках. Возможно, для них и очко стало бы хорошим результатом, но мы никогда не играем на ничью. Мы здесь, чтобы победить, и мы приложим к этому все усилия. Мы сыграем так, как и в любой другой день — в атакующий футбол. Надеюсь, мы получим удовольствие от своей игры".

"Знаете, у Моуриньо есть собственные планы. Что бы он ни замышлял, нам не нужно это знать. Нам нужно сосредоточиться на себе и играть так, как мы надеемся победить их", — цитирует Ловрена Daily Mail.



Метки Ливерпуль, Ловрен, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1131

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  1. fanat-united 09.03.2018 11:39 # fanat-united
    Ебать он кэп

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  2. kojan 09.03.2018 11:36 # kojan
    Мю и Челси убивает футбол

    Источник: http://fapl.ru/posts/61049/
    а ливерные тридцать лет без титула и две пятилетки без трофеев и являются законодателями моды в футболе? не смеши ФАПЛ, парниша....

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  3. nikemu 09.03.2018 11:16 # nikemu
    С каких пор этот клаван что-то говорит? Защита у Ливерпуля самое дно, так что рачком вас выебут

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  4. suarezov 09.03.2018 11:05 # suarezov
    Мю и Челси убивает футбол

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  5. kojan 09.03.2018 11:02 # kojan
    болтливый огрызок колбасы

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  6. nggdy 09.03.2018 11:01 # nggdy
    Припаркуют автобус и выебут вас 0:1

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  7. tursa 09.03.2018 10:59 # tursa
    пришел ввд и тут же ловрен начал играть лучше топарей из челси

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  8. chr1s8rown 09.03.2018 10:42 # chr1s8rown
    му трусишка .

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  9. liverbro 09.03.2018 10:35 # liverbro
    Да ясен хер,они что,подругому как то умеют играть?позор АПЛ

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  10. beatles-red 09.03.2018 10:06 # beatles-red
    Не все вью тут.

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  11. scouser2005 09.03.2018 10:06 # scouser2005
    Вот и давай не тупи на поле.

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