Ловрен ожидает, что "Юнайтед" "запаркует автобус" против "Ливерпуля"
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен ожидает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо "запаркует автобус" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".
В субботу на "Олд Траффорд" сойдутся два основных претендента на второе место в этом сезоне. Когда эти команды встречались в октябре на "Энфилде", "Юнайтед" сыграл от обороны, нанеся только один точный удар и заработав ничью 0:0. Ловрен ожидает, что "красные дьяволы" побоятся открытого футбола и дома.
"Определенно, это будет тяжелое испытание. Последний раз, когда они приезжали сюда, то оборонялись по-настоящему глубоко. Посмотрим, как будет теперь".
"Думаю, да, они снова будут глубоко обороняться. Они нуждаются в очках. Возможно, для них и очко стало бы хорошим результатом, но мы никогда не играем на ничью. Мы здесь, чтобы победить, и мы приложим к этому все усилия. Мы сыграем так, как и в любой другой день — в атакующий футбол. Надеюсь, мы получим удовольствие от своей игры".
"Знаете, у Моуриньо есть собственные планы. Что бы он ни замышлял, нам не нужно это знать. Нам нужно сосредоточиться на себе и играть так, как мы надеемся победить их", — цитирует Ловрена Daily Mail.
09.03.2018 10:00
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Последние комментарии:
Ебать он кэп
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Мю и Челси убивает футбол
Источник: http://fapl.ru/posts/61049/
а ливерные тридцать лет без титула и две пятилетки без трофеев и являются законодателями моды в футболе? не смеши ФАПЛ, парниша....
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С каких пор этот клаван что-то говорит? Защита у Ливерпуля самое дно, так что рачком вас выебут
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Мю и Челси убивает футбол
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болтливый огрызок колбасы
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Припаркуют автобус и выебут вас 0:1
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пришел ввд и тут же ловрен начал играть лучше топарей из челси
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му трусишка .
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Да ясен хер,они что,подругому как то умеют играть?позор АПЛ
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Не все вью тут.
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Вот и давай не тупи на поле.
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