Харри Кейн станет капитаном сборной Англии на ЧМ-2018

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн должен стать капитаном сборной Англии на Чемпионате Мира в России.

Напомним, все то время, что Гарет Сайтгейт возглавляет англичан, у национальной команды нет постоянного капитана. Тренер активно использовал ротацию, передавая повязку от одного игрока к другому.



Как стало известно Daily Star, Саутгейт посвятил немало времени размышлениям о том, кто должен стать его капитаном на турнире в России грядущим летом. Несмотря на некоторые сомнения, Гарет склоняется к тому, чтобы доверить повязку Харри.



Другими претендентами на капитанство в сборной Англии являются Джордан Хендрсон, Гари Кэхилл, Джо Харт и Эрик Дайер, примеривший повязку в товарищеских матчах против Бразилии и Германии в ноябре, однако сейчас Саутгейт близок к тому, чтобы объявить о своем решении и довериться Кейну.