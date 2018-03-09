Харри Кейн станет капитаном сборной Англии на ЧМ-2018

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн должен стать капитаном сборной Англии на Чемпионате Мира в России.

Напомним, все то время, что Гарет Сайтгейт возглавляет англичан, у национальной команды нет постоянного капитана. Тренер активно использовал ротацию, передавая повязку от одного игрока к другому.

Как стало известно Daily Star, Саутгейт посвятил немало времени размышлениям о том, кто должен стать его капитаном на турнире в России грядущим летом. Несмотря на некоторые сомнения, Гарет склоняется к тому, чтобы доверить повязку Харри.

Другими претендентами на капитанство в сборной Англии являются Джордан Хендрсон, Гари Кэхилл, Джо Харт и Эрик Дайер, примеривший повязку в товарищеских матчах против Бразилии и Германии в ноябре, однако сейчас Саутгейт близок к тому, чтобы объявить о своем решении и довериться Кейну.



Метки Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2018 09:00

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  1. breadpeat 09.03.2018 09:56 # breadpeat
    Ну нееет... нееет.... поплыла сборная...

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  2. recyjoed 09.03.2018 09:53 # recyjoed
    по какому принципу выбирали?) у кого брызг меньше при нырянии? Акробатика хромает.
    По мне так даже Харт был бы лучше

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  3. budun 09.03.2018 09:46 # budun
    адекватно.

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  4. ben-arfa 09.03.2018 09:19 # ben-arfa
    Настоящий победитель! Именно такой кэп нужен англичанам

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