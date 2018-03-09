Харри Кейн станет капитаном сборной Англии на ЧМ-2018
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн должен стать капитаном сборной Англии на Чемпионате Мира в России.
Напомним, все то время, что Гарет Сайтгейт возглавляет англичан, у национальной команды нет постоянного капитана. Тренер активно использовал ротацию, передавая повязку от одного игрока к другому.
Как стало известно Daily Star, Саутгейт посвятил немало времени размышлениям о том, кто должен стать его капитаном на турнире в России грядущим летом. Несмотря на некоторые сомнения, Гарет склоняется к тому, чтобы доверить повязку Харри.
Другими претендентами на капитанство в сборной Англии являются Джордан Хендрсон, Гари Кэхилл, Джо Харт и Эрик Дайер, примеривший повязку в товарищеских матчах против Бразилии и Германии в ноябре, однако сейчас Саутгейт близок к тому, чтобы объявить о своем решении и довериться Кейну.
09.03.2018 09:00
Просмотров: 699
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну нееет... нееет.... поплыла сборная...
(ответить)
по какому принципу выбирали?) у кого брызг меньше при нырянии? Акробатика хромает.
По мне так даже Харт был бы лучше
(ответить)
адекватно.
(ответить)
Настоящий победитель! Именно такой кэп нужен англичанам
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий