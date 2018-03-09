"Вулверхэмптону" предстоит отчитаться о связях с Жорже Мендешем

В отношении "Вулверхэмптона", главного претендента на повышение в классе из Чемпионшипа, начато расследование из-за связей с суперагентом Жорже Мендешем.

В свое время Мендеш выступал в роли советника, когда китайская компания Fosun International покупала "волков". По совпадению, Tosun также владеет долей в агентстве Жорже Gestifute, клиентами которого является некоторые из главных звезд в футболе, включая Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо.



К числу клиентов Мендеша относятся и главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту, прибывший на "Молинью" лишь прошлым летом, а также несколько игроков лидирующей в Чемпионшипе команды.



По ходу этого сезона конкуренты "волков" по дивизиону неоднократно высказывали мнение, что роль Мендеша создает конфликт интересов. Например, на этой неделе владелец "Лидса" Андреа Радриццани пожаловался, что "Вулверхэмптон" имеет преимущество над соперниками благодаря своим связям с футбольным агентством Жорже.



"У нас есть собственные проблемы, но мы должны выступать в честном соревновании. Это незаконно и несправедливо, когда собственником одной команды является фонд, владеющий акциями крупнейшего агентства для игроков, что создает очевидные преимущества. Европейские топ-клубы отдают своих игроков с опцией выкупа. Почему другие 23 команды не могут рассчитывать на такое же отношение к себе?" — написал Радриццани в Твиттере.



Как сообщает Sky Sports, в четверг руководство Футбольной Лиги, наконец, отреагировало на многократно повторенную жалобу. Теперь боссам "Вулверхэмптона" надлежит отчитаться по поводу своих связей с Мендешем.



Определенные вопросы к "Вулверхэмптону", имеющему шесть очков преимущества во главе Чемпионшипа, могут возникнуть и у Премьер-Лиги, однако Daily Mail не ожидает, что персона Мендеша станет помехой к допуску "волков" в высший дивизион.