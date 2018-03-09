ПСЖ хочет видеть своим следующим тренером Конте или Почеттино
Антонио Конте из "Челси" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" являются наиболее желанными кандидатами ПСЖ на замену своему главному тренеру Унаи Эмери.
Не сумев пройти "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, Эмери фактически лишился шансов продлить свой истекающий в конце сезона контракт. Поэтому парижане уже активно подыскивают себе нового рулевого.
Ранее на текущей неделе пресса сообщала, что ПСЖ может возобновить интерес к Арсену Венгеру из "Арсенала", однако ESPN, ссылаясь на свой источник во французском гранде, называет другие имена.
Утверждается, что во главе списка президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи на замену Эмери находятся Конте и Почеттино. Первый вполне может лишиться своей работы в "Челси" по окончании сезона, тогда как второго связывают особые чувства с парижским клубом, за который Маурисио выступал как игрок.
Более того, французское издание L'Equipe и вовсе располагает информацией, что представители ПСЖ уже провели встречу с братом Конте Джанлукой, и Антонио проявил заинтересованность к работе в Париже.
Добавим, среди прочих специалистов, которые могут возглавить ПСЖ грядущим летом, называются Андре Виллаш-Боаш и Карло Анчелотти.
09.03.2018 07:00
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Берите обоих....слон и моська..
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И там умудрится проварится.
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Заберите гребанного КОНТЕ!!!
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