ПСЖ хочет видеть своим следующим тренером Конте или Почеттино

Антонио Конте из "Челси" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" являются наиболее желанными кандидатами ПСЖ на замену своему главному тренеру Унаи Эмери.

Не сумев пройти "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, Эмери фактически лишился шансов продлить свой истекающий в конце сезона контракт. Поэтому парижане уже активно подыскивают себе нового рулевого.



Ранее на текущей неделе пресса сообщала, что ПСЖ может возобновить интерес к Арсену Венгеру из "Арсенала", однако ESPN, ссылаясь на свой источник во французском гранде, называет другие имена.



Утверждается, что во главе списка президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи на замену Эмери находятся Конте и Почеттино. Первый вполне может лишиться своей работы в "Челси" по окончании сезона, тогда как второго связывают особые чувства с парижским клубом, за который Маурисио выступал как игрок.



Более того, французское издание L'Equipe и вовсе располагает информацией, что представители ПСЖ уже провели встречу с братом Конте Джанлукой, и Антонио проявил заинтересованность к работе в Париже.



Добавим, среди прочих специалистов, которые могут возглавить ПСЖ грядущим летом, называются Андре Виллаш-Боаш и Карло Анчелотти.