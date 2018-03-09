ПСЖ хочет видеть своим следующим тренером Конте или Почеттино

Антонио Конте и Маурисио Почеттино Антонио Конте из "Челси" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" являются наиболее желанными кандидатами ПСЖ на замену своему главному тренеру Унаи Эмери.

Не сумев пройти "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, Эмери фактически лишился шансов продлить свой истекающий в конце сезона контракт. Поэтому парижане уже активно подыскивают себе нового рулевого.

Ранее на текущей неделе пресса сообщала, что ПСЖ может возобновить интерес к Арсену Венгеру из "Арсенала", однако ESPN, ссылаясь на свой источник во французском гранде, называет другие имена.

Утверждается, что во главе списка президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи на замену Эмери находятся Конте и Почеттино. Первый вполне может лишиться своей работы в "Челси" по окончании сезона, тогда как второго связывают особые чувства с парижским клубом, за который Маурисио выступал как игрок.

Более того, французское издание L'Equipe и вовсе располагает информацией, что представители ПСЖ уже провели встречу с братом Конте Джанлукой, и Антонио проявил заинтересованность к работе в Париже.

Добавим, среди прочих специалистов, которые могут возглавить ПСЖ грядущим летом, называются Андре Виллаш-Боаш и Карло Анчелотти.



Метки Конте, Почеттино, ПСЖ, Тоттенхэм, тренеры, Челси, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2018 07:00

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  1. breadpeat 09.03.2018 10:01 # breadpeat
    Берите обоих....слон и моська..

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  2. blueswin 09.03.2018 08:24 # blueswin
    И там умудрится проварится.

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  3. zhoma1986 09.03.2018 07:19 # zhoma1986
    Заберите гребанного КОНТЕ!!!

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