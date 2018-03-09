Лучшие голы Премьер-Лиги в феврале (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в феврале.
09.03.2018 06:05
Просмотров: 2159
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Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в феврале.
09.03.2018 06:05
Просмотров: 2159
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Последние комментарии:
- Милый, почему у тебя такие длинные ресницы?
- А это я в детстве много плакал.
- Лучше бы ты писал больше...
(ответить)
Щас бы на фоне шедевра от Салах еще рассматривать шарокатные дальняки в пустые ворота от главных лузеров Европы пентунхема.
(ответить)
Даже конониры ссут на пенсов.
(ответить)
завтра матч года конечно для меня, главная вывеска
жаль только переводчик в гавнотактику наверняка вдарит
и превратит игру в унылоту. вся надежда на быстрый гол Мане/Салаха и последующее раскрывание манками своих пилоток и ротанов
(ответить)
Салах, Ваньяма ну и на третье место бича скамовского поставьте какого-нибудь
(ответить)
ваньяма
агуэро
искьердо
(ответить)
Чо там кортеж порошка сбила пенсионера?
(ответить)
Ваньяма
Азар
Агуэро ...
(ответить)
В автобусе.
- Товарищ! Осторожно, яйца!
- Товарищ! Я же вам повторяю, яйца!
- А-а-а...
- Я же говорил вам, - осторожно яйца, - у меня в сумке гвозди.
(ответить)
Кейта шикарный проход и гп против Звенита
Клопптоп вовремя урвал топарика
(ответить)
Aguero
Danilo
Wanyama
(ответить)
Салах на классе, остальные лонгшоты
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1. Салах
2. Ваньяма
3. Изкуердо
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1.Ваньяма
Пропасть
2.Агуэро
3.Лемина
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норм Салах мастерски обвел всю защиту петушков не то что эти шары аля коутиньо
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Миша заскучал, что аж рубрику эту запилил
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