Лучшие голы Премьер-Лиги в феврале (ВИДЕО)

Лучшие голы месяца в Премьер-Лиге Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в феврале.



Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2018 06:05

Количество просмотров Просмотров: 2159

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. khazret 09.03.2018 11:16 # khazret
    - Милый, почему у тебя такие длинные ресницы?
    - А это я в детстве много плакал.
    - Лучше бы ты писал больше...

    (ответить)

  2. masterofcactus 09.03.2018 10:53 # masterofcactus
    Щас бы на фоне шедевра от Салах еще рассматривать шарокатные дальняки в пустые ворота от главных лузеров Европы пентунхема.

    (ответить)

  3. masterofcactus 09.03.2018 10:47 # masterofcactus
    Даже конониры ссут на пенсов.

    (ответить)

  4. spartan 09.03.2018 10:32 # spartan
    завтра матч года конечно для меня, главная вывеска
    жаль только переводчик в гавнотактику наверняка вдарит
    и превратит игру в унылоту. вся надежда на быстрый гол Мане/Салаха и последующее раскрывание манками своих пилоток и ротанов

    (ответить)

  5. mikkiynwa 09.03.2018 10:26 # mikkiynwa
    Салах, Ваньяма ну и на третье место бича скамовского поставьте какого-нибудь

    (ответить)

  6. mdfjvnlabngmlas 09.03.2018 10:21 # mdfjvnlabngmlas
    ваньяма
    агуэро
    искьердо

    (ответить)

  7. tjk4 09.03.2018 09:42 # tjk4
    Чо там кортеж порошка сбила пенсионера?

    (ответить)

  8. chelsealondon 09.03.2018 09:41 # chelsealondon
    Ваньяма
    Азар
    Агуэро ...

    (ответить)

  9. khazret 09.03.2018 09:14 # khazret
    В автобусе.
    - Товарищ! Осторожно, яйца!
    - Товарищ! Я же вам повторяю, яйца!
    - А-а-а...
    - Я же говорил вам, - осторожно яйца, - у меня в сумке гвозди.

    (ответить)

  10. spartan 09.03.2018 08:57 # spartan
    Кейта шикарный проход и гп против Звенита
    Клопптоп вовремя урвал топарика

    (ответить)

  11. mcfc-9320 09.03.2018 08:57 # mcfc-9320
    Aguero
    Danilo
    Wanyama

    (ответить)

  12. recyjoed 09.03.2018 08:53 # recyjoed
    Салах на классе, остальные лонгшоты

    (ответить)

  13. gunars 09.03.2018 07:42 # gunars
    1. Салах
    2. Ваньяма
    3. Изкуердо

    (ответить)

  14. superspurs777 09.03.2018 06:55 # superspurs777
    1.Ваньяма
    Пропасть














    2.Агуэро
    3.Лемина

    (ответить)

  15. tjk4 09.03.2018 06:43 # tjk4
    норм Салах мастерски обвел всю защиту петушков не то что эти шары аля коутиньо

    (ответить)

  16. wengerrrro 09.03.2018 06:06 # wengerrrro
    Миша заскучал, что аж рубрику эту запилил

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: