Жезус признался, что играет под страхом снова травмироваться

Габриэль Жезус Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус признался, что после возвращения из лазарета играет со страхом снова получить травму.

В среду вечером против "Базеля" Жезус забил свой первый гол в 2018 году. Этот матч стал пятым для Габриэля после травмы связок колена, полученной в канун Нового года против "Кистал Пэлас".

Отметим, что это вторая серьезная травма Жезуса за чуть более год пребывания в "Сити". В феврале 2017 Габриэль получил перелом стопы и тоже пропустил длительное время. Все эти события пока не позволяют 20-летнему бразильцу играть раскрепощенно.

"Когда ты играешь матч против своего желания, то мысленно возвращаешься к предыдущему матчу, когда ты получил травму. Ты слегка опасаешься. Но чем больше и больше ты играешь, тем меньше становится страх, и тем лучше тебе удается играть в свой футбол".

"Думаю, против "Базеля" я все еще играл с некоторым страхом. Все еще возникают моменты, когда я боюсь снова получить травму. Я знаю, что случиться может всякое, но чем больше ты играешь, тем выше шансы, что страх уйдет".

"Мое физическое состояние очень хорошее. Я действительно хорошо себя чувствовал против "Базеля". Пропустив два месяца, думаю, я показал хорошую физическую и тактическую готовность. Я слегка расстроен результатом, мы не планировали проигрывать, но я рад, что мы вышли в следующий раунд", — цитирует Жезуса The Telegraph.



Метки Жезус, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 09.03.2018 08:34 # liverpool1892est
    Заебись хрусталь...братишка Старриджа

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  2. cfc000000 09.03.2018 06:10 # cfc000000
    Главное чтобы не потерял уверенность и голевое чутьё, как это случилось с Торресом, моратой, пато и тд

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