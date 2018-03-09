Жезус признался, что играет под страхом снова травмироваться

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус признался, что после возвращения из лазарета играет со страхом снова получить травму.

В среду вечером против "Базеля" Жезус забил свой первый гол в 2018 году. Этот матч стал пятым для Габриэля после травмы связок колена, полученной в канун Нового года против "Кистал Пэлас".



Отметим, что это вторая серьезная травма Жезуса за чуть более год пребывания в "Сити". В феврале 2017 Габриэль получил перелом стопы и тоже пропустил длительное время. Все эти события пока не позволяют 20-летнему бразильцу играть раскрепощенно.



"Когда ты играешь матч против своего желания, то мысленно возвращаешься к предыдущему матчу, когда ты получил травму. Ты слегка опасаешься. Но чем больше и больше ты играешь, тем меньше становится страх, и тем лучше тебе удается играть в свой футбол".



"Думаю, против "Базеля" я все еще играл с некоторым страхом. Все еще возникают моменты, когда я боюсь снова получить травму. Я знаю, что случиться может всякое, но чем больше ты играешь, тем выше шансы, что страх уйдет".



"Мое физическое состояние очень хорошее. Я действительно хорошо себя чувствовал против "Базеля". Пропустив два месяца, думаю, я показал хорошую физическую и тактическую готовность. Я слегка расстроен результатом, мы не планировали проигрывать, но я рад, что мы вышли в следующий раунд", — цитирует Жезуса The Telegraph.