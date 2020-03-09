Венгер: "Важная победа после кошмарной последней недели"

Наставник "Арсенала" считает, что победа 0:2 над "Миланом" в Лиге Европы стала хорошей реакцией его команды на "кошмарную неделю".

Дважды проиграв "Манчестер Сити", а затем уступив в гостях у "Брайтона", "канониры" и Венгер персонально оказались под шквалом критики. Однако в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Арсеналу" удалось отстраниться от всех этих проблем и одержать победу, которая очень порадовала Арсена.



"Конечно, это важная победа после кошмарной последней недели. Всегда важно побеждать, но мы еще не вышли в следующий раунд — необходимо довести начатое до конца дома. Я доволен духом и реакцией команды".



"После первых 45 минут скорость нашей игры упала. Это стало следствием того, что мы провели четыре матча за 10 дней".



"Мы были не в том положении, чтобы рисковать, однако нас нельзя обвинить в чрезмерной осторожности, потому что в последнее время наша игра потеряла былую гибкость. Мы стойко оборонялись до конца. К нашей игре в обороне часто возникают вопросы, но сегодня мы хорошо с этим справились", — сообщил Венгер BT Sport.