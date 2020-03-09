Венгер: "Важная победа после кошмарной последней недели"

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" считает, что победа 0:2 над "Миланом" в Лиге Европы стала хорошей реакцией его команды на "кошмарную неделю".

Дважды проиграв "Манчестер Сити", а затем уступив в гостях у "Брайтона", "канониры" и Венгер персонально оказались под шквалом критики. Однако в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Арсеналу" удалось отстраниться от всех этих проблем и одержать победу, которая очень порадовала Арсена.

"Конечно, это важная победа после кошмарной последней недели. Всегда важно побеждать, но мы еще не вышли в следующий раунд — необходимо довести начатое до конца дома. Я доволен духом и реакцией команды".

"После первых 45 минут скорость нашей игры упала. Это стало следствием того, что мы провели четыре матча за 10 дней".

"Мы были не в том положении, чтобы рисковать, однако нас нельзя обвинить в чрезмерной осторожности, потому что в последнее время наша игра потеряла былую гибкость. Мы стойко оборонялись до конца. К нашей игре в обороне часто возникают вопросы, но сегодня мы хорошо с этим справились", — сообщил Венгер BT Sport.



Метки Арсенал, Венгер, Лига Европы, Милан

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. r-n 09.03.2018 10:58 # r-n
    Я думаю, вчерашний "сухарь" - не следствие нашей безупречной игры в обороне, а скорее невнятной игры в атаке, в исполнении Милана.

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  2. mcfc-fantactic 09.03.2018 08:50 # mcfc-fantactic
    Просто красава, заткнул таки всех хейтеров. Доказал что при нем арсиноль живее всех живых. Теперь нужно продлить контракт еще на пять лет. Арсен, верим.

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  3. yxaxaxaxaxa 09.03.2018 02:48 # yxaxaxaxaxa
    новый контракт этому топу

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  4. kojan 09.03.2018 00:41 # kojan
    рад за Венгера, должен взять Лигу Европы...

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  5. pepguardiola 09.03.2018 00:11 # pepguardiola
    Венгер Топ

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  6. derorm 09.03.2018 00:11 # derorm
    Бери этот ЛЕ и пусть критики заткнуться.

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