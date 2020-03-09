Венгер: "Важная победа после кошмарной последней недели"
Наставник "Арсенала" считает, что победа 0:2 над "Миланом" в Лиге Европы стала хорошей реакцией его команды на "кошмарную неделю".
Дважды проиграв "Манчестер Сити", а затем уступив в гостях у "Брайтона", "канониры" и Венгер персонально оказались под шквалом критики. Однако в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Арсеналу" удалось отстраниться от всех этих проблем и одержать победу, которая очень порадовала Арсена.
"Конечно, это важная победа после кошмарной последней недели. Всегда важно побеждать, но мы еще не вышли в следующий раунд — необходимо довести начатое до конца дома. Я доволен духом и реакцией команды".
"После первых 45 минут скорость нашей игры упала. Это стало следствием того, что мы провели четыре матча за 10 дней".
"Мы были не в том положении, чтобы рисковать, однако нас нельзя обвинить в чрезмерной осторожности, потому что в последнее время наша игра потеряла былую гибкость. Мы стойко оборонялись до конца. К нашей игре в обороне часто возникают вопросы, но сегодня мы хорошо с этим справились", — сообщил Венгер BT Sport.
09.03.2018 00:05
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Последние комментарии:
Я думаю, вчерашний "сухарь" - не следствие нашей безупречной игры в обороне, а скорее невнятной игры в атаке, в исполнении Милана.
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Просто красава, заткнул таки всех хейтеров. Доказал что при нем арсиноль живее всех живых. Теперь нужно продлить контракт еще на пять лет. Арсен, верим.
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новый контракт этому топу
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рад за Венгера, должен взять Лигу Европы...
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Венгер Топ
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Бери этот ЛЕ и пусть критики заткнуться.
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