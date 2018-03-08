"Арсенал" уверенно переиграл "Милан"

"Арсенал" прервал свою серию из четырех поражений кряду, уверенно переиграв на выезде "Милан" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 0:2.

Полузащитник Аарон Рэмси, пропустивший матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в воскресенье, вернулся в стартовый состав "канониров". Также свой шанс получили Давид Оспина с Данни Уэлбеком.



Уже на третьей минуте у ворот "Арсенала" было жарко, однако никому из игроков "Милана" не удалось замкнуть опаснейший прострел. Гости ответили спустя пять минут, когда Джек Уилшир пяткой отставил мяч в штрафной Генриху Мхитаряну, а тот слегка не попал в ближний угол.



Вскоре оборона "канониров" дала сбой еще раз, и Оспине пришлось срочно покинуть ворота, чтобы прервать прорыв Хакана Чалханоглу. Нападающий "россонери" потерял равновесие после контакта с голкипером, однако рефери не решился назначить пенальти.



А на 15-й минуте "Арсенал" открыл счет. Мхитарян технично принял мяч в штрафной, на ложном движении убрал в сторону опекуна и с помощью рикошета от Леонардо Бонуччи поразил ворота — 0:1.



Гол придал гостям уверенности, и в остатке тайма они смотрелись предпочтительнее. "Милан" же сумел создать лишь один реальный момент, когда после подачи углового Бонуччи выпрыгнул выше Оспины, но в створ не попал.



Уже в компенсированное к первому тайму время "канониры" создали два превосходных момента, и если Мхитаряну оформить дубль помешала перекладина, то Рэмси был точен. Аарон получил передачу в штрафной от Месута Озила, технично обошел голкипера и послал мяч в пустые ворота — 0:2.



В начале второго тайма "Арсенал" едва не сделал счет разгромным. Джанлуиджи Доннарумма с запозданием вышел из своих ворот, но в последний момент все-таки помешал Уэлбеку реализовать выход один на один.



После перерыва гости потеряли почти всякий интерес к атакам, но при этом держали "Милан" на почтительном расстоянии от своих ворот. Попытки хозяев отыграться выглядели невыразительно. Счет уже не изменился.



Как бы хорош ни был "Милан" после прихода на тренерский Дженнаро Гаттузо, "россонери" не обладают такими мастерами, как Генрих Мхитарян или Месут Озил. Класс и опыт "Арсенала" предрешили судьбу этого матча и приблизили лондонцев к четвертьфиналу турнира.



"Милан" (Италия) — "Арсенал" (Англия) — 0:2 (0:2)



Голы: Мхитарян 15, Рэмси 45.



"Милан": Доннарумма, Калабрия (Борини 79), Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Биглия, Бонавентура, Сусо, Кутроне (Андре Силва 69), Чалханоглу (Калинич 62).



"Арсенал": Оспина, Чемберс (Эльнени 85), Косьелни, Мустафи, Колашинац (Мэйтланд-Найлс 62), Джака, Рэмси, Уилшир, Мхитарян, Озил (Холдинг 80), Уэлбек.



Предупреждения: Колашинац, Рэмси.