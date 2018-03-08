Махрез жалеет, как повел себя после сорвавшегося перехода в "Сити"

Вингер "Лестера" Рияд Махрез заявил, что жалеет о своем поведении после сорвавшегося перехода в "Манчестер Сити" в январе.

Напомним, перед самым закрытием зимнего трансферного окна "лисы" отказались продать свою звезду лидерам Премьер-Лиги, несмотря на отчаянное желание Махреза покинуть "Кинг Пауэр".



Рияд был настолько расстроен решением своего клуба, что более недели игнорировал тренировки команды и даже уехал из страны. Теперь 27-летний алжирец жалеет, что вел себя столь скандальным образом.



"Я уехал, потому что мне требовалось время на размышления. То было сложная ситуация. "Манчестер Сити" — хороший переход для любого, но теперь это в прошлом. Я оставил это позади. Если мы начнем снова говорить об этом, то мы словно возвращаемся к трансферном окну, я же устремлен вперед и стараюсь изо всех сил ради команды".



"Тебе всегда будет о чем жалеть, но в то время я думал, что поступаю наилучшим образом. Мне было сложно, но я постоянно поддерживал контакт с клубом. Клуб очень хорошо себя повел в этой ситуации. Когда партнеры по команде и клуб поддерживают тебя, вернуться очень легко", — сообщил Махрез Sky Sports.