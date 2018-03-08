Беллерин больше не нужен "Барселоне"
"Барселону" перестал интересовать правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин, резко сдавший в этом сезоне.
Воспитанник "Ла Масии" всегда высоко котировался главным тренером "канониров" Арсеном Венгером, но в этом сезоне не демонстрирует стабильной игры, потеряв эффективность при подключениях в атаку и допуская ошибки в обороне.
На протяжении последних двух лет за прогрессом Эктора внимательно следила "Барселона", однако резкий спад в игре защитника заставил каталонский клуб изменить отношение к своему воспитаннику.
Как сообщает Mundo Deportivo, "Барселона" больше не заинтересована в покупке Беллерина. Рулевой каталонцев Эрнесто Вальверде доволен игрой Нельсона Семедо, поэтому приобретение 22-летнего Эктора не значится в планах клуба.
08.03.2018 21:00
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кек
белерин топ?
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