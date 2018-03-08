Луис Кампос может стать техническим директором "Челси"

Луис Кампос "Челси" рассматривает Луиса Кампоса из "Лилля" на вакантную должность технического директора.

Напомним, эта должность в "Челси" остается вакантной с ноября, когда после 10 лет работы клуб покинул Майкл Эменало. С тех пор на "Стэмфорд Бридж" сватали многих специалистов, включая Марселя Брандса из ПСВ, а также легенд "синих" вроде Джанфранко Дзолы или Фрэнка Лэмпарда.

Однако The Independent стало известно, что теперь новой целью чемпионов Премьер-Лиги стал Луис Кампос, ранее исполнявший роль скаута "Реала" в период работы там экс-наставника "Челси" Жозе Моуриньо.

Помимо "Лилля" и "Реала", также Кампос имеет опыт работы в "Монако", приведя туда таких игроков, как Жоау Моутиньо, Хамес Родригес, Бернарду Силва, Джибриль Сидибе, Бенжамен Менди и Тьемуэ Бакайоко.

Ожидается, что окончательно "синие" определятся с новым техническим директором грядущим летом. Пока же всеми процессами в клубе руководит Марина Грановская, права рука Романа Абрамовича.



Метки Кампос, Лилль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. mr-s1n1st3r 08.03.2018 22:05 # mr-s1n1st3r
    Компас - как раз то, что нужно пенсам. Они без подсказок и свою задницу найти не смогут.

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  2. dred 08.03.2018 20:20 # dred
    Давно пора, и парика уволить

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