Луис Кампос может стать техническим директором "Челси"
"Челси" рассматривает Луиса Кампоса из "Лилля" на вакантную должность технического директора.
Напомним, эта должность в "Челси" остается вакантной с ноября, когда после 10 лет работы клуб покинул Майкл Эменало. С тех пор на "Стэмфорд Бридж" сватали многих специалистов, включая Марселя Брандса из ПСВ, а также легенд "синих" вроде Джанфранко Дзолы или Фрэнка Лэмпарда.
Однако The Independent стало известно, что теперь новой целью чемпионов Премьер-Лиги стал Луис Кампос, ранее исполнявший роль скаута "Реала" в период работы там экс-наставника "Челси" Жозе Моуриньо.
Помимо "Лилля" и "Реала", также Кампос имеет опыт работы в "Монако", приведя туда таких игроков, как Жоау Моутиньо, Хамес Родригес, Бернарду Силва, Джибриль Сидибе, Бенжамен Менди и Тьемуэ Бакайоко.
Ожидается, что окончательно "синие" определятся с новым техническим директором грядущим летом. Пока же всеми процессами в клубе руководит Марина Грановская, права рука Романа Абрамовича.
08.03.2018 20:00
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Компас - как раз то, что нужно пенсам. Они без подсказок и свою задницу найти не смогут.
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Давно пора, и парика уволить
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