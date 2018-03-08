Гриманди посоветовал бывшим игрокам "Арсенала" перестать критиковать Венгера

Жиль Гриманди Скаут "Арсенала" Жиль Гриманди выступил с критикой в адрес своих бывших одноклубников Тьерри Анри и Мартина Киоуна.

В последнее время главный тренер "канониров" Арсен Венгер подвергается жесточайшей критике — со стороны болельщиков, экспертов и даже своих бывших игроков.

Например, Анри на днях заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы возглавить "Арсенал". А Киоун выразил мнение, что Арсен уже был бы уволен, если бы тренировал "канониров" только со старта сезона.

Однако Гриманди, сыгравший 114 матчей за лондонский клуб в период с 1997 по 2002 год, а последнее десятилетие работающий скаутом "Арсенала" во Франции, советует Тьерри и Мартину оставить Венгера в покое.

"Мне грустно слышать такие вещи, потому что мне нравятся парни вроде Тьерри или Мартина, у меня хорошие отношения с ними, но некоторые из них искажают факты и преувеличивают некоторые вещи, а мне это не нравится".

"Я хочу сказать три вещи всем бывшим игрокам, которые стали экспертами. Во-первых, ваша память не должна быть короткой — они многим обязаны Арсену, и иногда они делают все возможное, чтобы вернуться в клуб после завершения своих игровых карьер".

"Также они должны уважать преданность Арсена клубу и тот факт, что он как безумец трудится каждый день".

"Арсен принимает стратегические решения ради "Арсенала" каждый день. Наконец я хочу сказать им: "А попробуйте сами! Сегодня вы в роли судей, но возьмитесь за какой-нибудь клуб, и вы увидите, что это непросто", — сообщил Гриманди L'Equipe.



Метки Анри, Арсенал, Венгер, Гриманди, Киоун

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. babsez 08.03.2018 20:34 # babsez
    Жиль Гриманди :"Хотите, чтоб было как на Украине?"

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  2. psycho1 08.03.2018 19:08 # psycho1
    Иными словами: "Вы хотите как в челси? Вы хотите, чтобы у нас по бровке скакали десятки порванных контексов?"

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