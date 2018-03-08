"Бавария" может перехватить Малкома у грандов Премьер-Лиги

Малком Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес подтвердил интерес к нападающему "Бордо" Малкому, за которым также охотятся гранды Премьер-Лиги.

21-летний Малком, забивший восемь голов в этом сезоне, мог перебраться в Англию еще в январе. После закрытия трансферного окна бразилец признался в симпатиях к Премьер-Лиге и заявил, что уйдет из "Бордо" летом.

Однако теперь у "Арсенала" и "Тоттенхэма" появился мощный конкурент в лице "Баварии". По словам Ханйкеса, скауты мюнхенцев уже некоторое время отслеживают прогресс нападающего, трансферная стоимость которого составляет 45 миллионов фунтов.

"Наш скаутский департамент следит за его игрой, а (спортивный директор) Хасан Салихамиджич уже составляет планы на новый сезон. Он знает, каких именно игроков клуб хочет видеть в составе. Нам нужны только высококлассные футболисты", - сообщил Хайнкес Bild.




Метки Бавария, Бордо, Малком

Автор foxmcfc   

Дата 08.03.2018 18:00

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  1. scouser2005 08.03.2018 18:30 # scouser2005
    Да пхоуй кто куда летит.
    У нас красных. все просто - кто хочет у нам, тот будет у нас. Все.

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  2. shakur 08.03.2018 18:16 # shakur
    Гранды не Премьер-лиги все-таки, а Лондона

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