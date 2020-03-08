Лукаку считает себя "сержантом" Моуриньо
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку назвал себя "сержантом" главного тренера Жозе Моуриньо.
Несмотря на то, что Лукаку действует в нападении, именно бельгиец является рупором идей Моуриньо на футбольном поле. Ромелу сравниваки эти обязанности с ролью сержанта.
"Думаю, тренер считает меня кем-то вроде сержанта. И это очень странно, ведь эту роль, как правило, исполняют полузащитники. Я всегда работал изо всех сил и благодарен ему за доверие, но в конечном итоге я должен забивать голы".
"Жозе знает, что может в любой момент подойти ко мне и попросить о чем угодно. Я никогда не будут ставить свои интересы выше интересов команды. Команда – это самое главное", - сообщил Лукаку в интервью Sky Sports.
08.03.2018 17:00
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Последние комментарии:
За такие бабки тут пол фапла бы себя сучками Моуриньо называли
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странно, сам он себя на поле считает по меньшей мере полковником
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блять чтто) упоротый люкаку
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Как он его низко опустил....
Если этот сержант, то его командир максимум — Сержант-майор. Это ниже, чем наш лейтенант. ))
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это называется посыльный или дневальный. или дух, которому проще дать поручение
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