Лукаку считает себя "сержантом" Моуриньо

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку назвал себя "сержантом" главного тренера Жозе Моуриньо.

Несмотря на то, что Лукаку действует в нападении, именно бельгиец является рупором идей Моуриньо на футбольном поле. Ромелу сравниваки эти обязанности с ролью сержанта.



"Думаю, тренер считает меня кем-то вроде сержанта. И это очень странно, ведь эту роль, как правило, исполняют полузащитники. Я всегда работал изо всех сил и благодарен ему за доверие, но в конечном итоге я должен забивать голы".



"Жозе знает, что может в любой момент подойти ко мне и попросить о чем угодно. Я никогда не будут ставить свои интересы выше интересов команды. Команда – это самое главное", - сообщил Лукаку в интервью Sky Sports.