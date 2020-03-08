Лукаку считает себя "сержантом" Моуриньо

Лукаку и Моуриньо Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку назвал себя "сержантом" главного тренера Жозе Моуриньо.

Несмотря на то, что Лукаку действует в нападении, именно бельгиец является рупором идей Моуриньо на футбольном поле. Ромелу сравниваки эти обязанности с ролью сержанта.

"Думаю, тренер считает меня кем-то вроде сержанта. И это очень странно, ведь эту роль, как правило, исполняют полузащитники. Я всегда работал изо всех сил и благодарен ему за доверие, но в конечном итоге я должен забивать голы".

"Жозе знает, что может в любой момент подойти ко мне и попросить о чем угодно. Я никогда не будут ставить свои интересы выше интересов команды. Команда – это самое главное", - сообщил Лукаку в интервью Sky Sports.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 08.03.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 2390

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mrjingles 08.03.2018 21:41 # mrjingles
    За такие бабки тут пол фапла бы себя сучками Моуриньо называли

    (ответить)

  2. osivori 08.03.2018 20:45 # osivori
    странно, сам он себя на поле считает по меньшей мере полковником

    (ответить)

  3. toha-bludsikir 08.03.2018 17:52 # toha-bludsikir
    блять чтто) упоротый люкаку

    (ответить)

  4. scouser2005 08.03.2018 17:49 # scouser2005
    Как он его низко опустил....
    Если этот сержант, то его командир максимум — Сержант-майор. Это ниже, чем наш лейтенант. ))

    (ответить)

  5. stepalex 08.03.2018 17:09 # stepalex
    это называется посыльный или дневальный. или дух, которому проще дать поручение

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: