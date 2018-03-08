Эллардайс хочет остаться в "Эвертоне" надолго

Сэм Эллардайс Наставник "Эвертона" Сэм Эллардайс уверен, что сможет избежать увольнения, и останется в клубе надолго.

Одержав всего две победы в 12 последних матчах, Эллардайс поставил под угрозу свое будущее на "Гудисон Парк". Несмотря на то, что "ирисок" отделяют семь очков от зоны вылета, по некоторым показателям "Эвертон" занимает последнее место в Премьер-Лиге.

Тем не менее, Эллардайс уверен, что он наиболее подходящий человек для работы с мерсисайдским клубом. Сэм не сомневается, что его брак с "Эвертоном" будет успешным.

"Я прервал свой отпуск, потому что "Эвертон" представил мне долгосрочный план, и мне хотелось стать его частью. Я знаю все про этот клуб и хочу, чтобы наше сотрудничество было долгосрочным и продуктивным", - сообщил Эллардайс Sky Sports.




Метки Эвертон, Эллардайс

Автор foxmcfc   

Дата 08.03.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 08.03.2018 23:01 # manutd-20champ
    только если в чемпионшипе

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  2. ilyas777 08.03.2018 16:05 # ilyas777
    Марку Сильву уже нужно назночать тренером Эвертона

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