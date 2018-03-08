Эллардайс хочет остаться в "Эвертоне" надолго

Наставник "Эвертона" Сэм Эллардайс уверен, что сможет избежать увольнения, и останется в клубе надолго.

Одержав всего две победы в 12 последних матчах, Эллардайс поставил под угрозу свое будущее на "Гудисон Парк". Несмотря на то, что "ирисок" отделяют семь очков от зоны вылета, по некоторым показателям "Эвертон" занимает последнее место в Премьер-Лиге.



Тем не менее, Эллардайс уверен, что он наиболее подходящий человек для работы с мерсисайдским клубом. Сэм не сомневается, что его брак с "Эвертоном" будет успешным.



"Я прервал свой отпуск, потому что "Эвертон" представил мне долгосрочный план, и мне хотелось стать его частью. Я знаю все про этот клуб и хочу, чтобы наше сотрудничество было долгосрочным и продуктивным", - сообщил Эллардайс Sky Sports.