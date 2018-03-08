Анонс матча "Милан" — "Арсенал"

Арсен Венгер В четверг "Арсенал" сыграет в гостях у "Милана" первый матч 1/8 финала Лиги Европы — турнира, который становится приоритетным для "канониров".

Еще недавно на рекомендации сделать Лигу Европы своим приоритетом главный тренер лондонцев Арсен Венгер отвечал отказом, утверждая, что хочет попасть в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу.

Однако после поражения от "Брайтона" в минувший уикенд Венгер признал, что финишировать в топ-4 будет "практически невозможно". А в среду Арсен Венгер назвал Лигу Европы "возможностью, которую нельзя упускать".

Трофей Лиги Европы действительно видится возможность для "Арсенала" скрасить впечатление от этого разочаровывающего сезона, но также дает Венгеру шанс избежать увольнения, ведь в последнее время Арсен находится под небывалым прежде давлением.

Со скрипом преодолев "Эстерсунд" в 1/16 финала, теперь "канониры" сразятся с более серьезным соперником — "Миланом", который воспрял духом после назначения главным тренером легенды клуба Дженнаро Гаттузо.

"Россонери" демонстрируют свою лучшую беспроигрышную серию за девять последних лет, а в Серии А выиграли шесть из семи последних матчей.

Это будет первая встреча между "Миланом" и "Арсеналом" с сезона 2011/12, когда "канониры" по сумме двух матчей уступили в 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 3:4. При этом поединок на "Сан Сиро" тогда завершился победой хозяев 4:0.

"Арсенал" не проходил за пределы 1/8 финала какого-либо европейского турнира с сезона 2009/10, когда вылетел со стадии четвертьфинала Лиги Чемпионов от "Барселоны".

Все три последних выезда "Арсенала" в Италию (не считая квалификацию) завершились поражениями с общим счетом 0:7.

"Милан" проиграл только один из 18 последних домашних матчей в Кубке УЕФА / Лиге Европы — 0:1 "Роде" в феврале 2002.

Когда в марте 2008 "Арсенал" гостил на "Сан Сиро", Гаттузо отыграл все 90 минут. Тогда "канониры" увезли победу 0:2 благодаря голам Сеска Фабрегаса и Эммануэля Адебайора.

В этом розыгрыше Лиги Европы нападающий "Милана" Фабио Борини забивает или ассистирует каждые 73 минуты. Однако в семи своих последних матчах против "Арсенала" итальянец не отметился полезными действиями вообще.

В этом розыгрыше Лиги Европы "Арсенал" забил 18 голов — только "Реал Сосьедад" (19) и "Зенит" (20) больше. Однако четырех игроков, на счету которых восемь мячей, уже нет в клубе.

В преддверии этого выезда "Арсенал" потерял с травмой защитника Эктора Беллерина. Все еще восстанавливается и Начо Монреаль. У Александра Лакасетта повреждение колена, а Пьер-Эмерик Обамеянг в еврокубках заигран за "Боруссию".

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
"Милан" (Италия) — "Арсенал" (Англия)
Милан. Стадион "Сан Сиро". 21:00 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Арсенал, Лига Европы, Милан

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 08.03.2018 22:58 # j-silver
    Пенсы конте уволили

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  2. reams 08.03.2018 22:57 # reams
    Только долбаёб чердак мог подумать, что Джака огрызался Венгеру, хех

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  3. electric 08.03.2018 22:55 # electric
    Привет, кусочки.

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  4. narcot 08.03.2018 22:49 # narcot
    норм русню в ЛЕ е6ут

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  5. electric 08.03.2018 22:45 # electric
    Зашел посмотреть на Милан называется))

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  6. martingor 08.03.2018 22:40 # martingor
    Гатузо когда еще играл в Милане такой же психованный прикольный долбоеб был таким и остался хотя и тренер и Гатузо помнит как проебал Ливерпулю в Стамбуле

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  7. lahmatyj 08.03.2018 22:37 # lahmatyj
    Милан ебут - збс, мерзкий клубишко. Там еще и Дортмунд, оказывается, сосирует.

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  8. spartan 08.03.2018 22:31 # spartan
    от Милана осталось только имя. Бонуччи довен куда попал

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  9. iroquez 08.03.2018 22:25 # iroquez
    Офигеть это же в каком хуевом положении счас Милан, что даже этой рыгне помойной сосёт.

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  10. toha-bludsikir 08.03.2018 22:23 # toha-bludsikir
    венгер оставайся

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  11. reams 08.03.2018 22:14 # reams
    Жесть, уже на 0-5 наиграли, а забили всего два

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  12. toha-bludsikir 08.03.2018 22:14 # toha-bludsikir
    бывший пенс костян наказывает вагон

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  13. bezviz 08.03.2018 22:05 # bezviz
    смотрите, щас арсиноль на классе опозорится и проиграет или в ничью сыграет, прое6ут все приемущество, это же арсиноль)

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  14. jesus33 08.03.2018 22:04 # jesus33
    даже арсенал пройдёт дальше, и лишь членче отсосёт

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  15. arsenalekc 08.03.2018 21:58 # arsenalekc
    Игра интересная. Арс даже в гостях у Милана не отдает владение мячом. Играет в свой футбол.

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  16. invincible141ars 08.03.2018 21:57 # invincible141ars
    https://pp.userapi.com/c834300/v834300961/e617a/JuMXIypP6P8.jpg
    твой е6лет,когда понимаешь,что теперь Веню не уволят

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  17. kukuruzzo 08.03.2018 21:55 # kukuruzzo
    гаттузо к мхичморяну,в конторку, замки шить

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  18. bezviz 08.03.2018 21:52 # bezviz
    арсиноль получше смотрится но по счету отскакивает, счет должен быть 1-1, бонуччи не повезло, супер момент имел

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  19. invincible141ars 08.03.2018 21:52 # invincible141ars
    Озиль гений
    защита у Милана конечно дно еще то

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  20. toledo 08.03.2018 21:52 # toledo
    Ипаным итальянским фанатам эти свистки в жопы бы запихать, 3аебали.

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