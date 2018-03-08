Анонс матча "Милан" — "Арсенал"

В четверг "Арсенал" сыграет в гостях у "Милана" первый матч 1/8 финала Лиги Европы — турнира, который становится приоритетным для "канониров".

Еще недавно на рекомендации сделать Лигу Европы своим приоритетом главный тренер лондонцев Арсен Венгер отвечал отказом, утверждая, что хочет попасть в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу.



Однако после поражения от "Брайтона" в минувший уикенд Венгер признал, что финишировать в топ-4 будет "практически невозможно". А в среду Арсен Венгер назвал Лигу Европы "возможностью, которую нельзя упускать".



Трофей Лиги Европы действительно видится возможность для "Арсенала" скрасить впечатление от этого разочаровывающего сезона, но также дает Венгеру шанс избежать увольнения, ведь в последнее время Арсен находится под небывалым прежде давлением.



Со скрипом преодолев "Эстерсунд" в 1/16 финала, теперь "канониры" сразятся с более серьезным соперником — "Миланом", который воспрял духом после назначения главным тренером легенды клуба Дженнаро Гаттузо.



"Россонери" демонстрируют свою лучшую беспроигрышную серию за девять последних лет, а в Серии А выиграли шесть из семи последних матчей.



Это будет первая встреча между "Миланом" и "Арсеналом" с сезона 2011/12, когда "канониры" по сумме двух матчей уступили в 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 3:4. При этом поединок на "Сан Сиро" тогда завершился победой хозяев 4:0.



"Арсенал" не проходил за пределы 1/8 финала какого-либо европейского турнира с сезона 2009/10, когда вылетел со стадии четвертьфинала Лиги Чемпионов от "Барселоны".



Все три последних выезда "Арсенала" в Италию (не считая квалификацию) завершились поражениями с общим счетом 0:7.



"Милан" проиграл только один из 18 последних домашних матчей в Кубке УЕФА / Лиге Европы — 0:1 "Роде" в феврале 2002.



Когда в марте 2008 "Арсенал" гостил на "Сан Сиро", Гаттузо отыграл все 90 минут. Тогда "канониры" увезли победу 0:2 благодаря голам Сеска Фабрегаса и Эммануэля Адебайора.



В этом розыгрыше Лиги Европы нападающий "Милана" Фабио Борини забивает или ассистирует каждые 73 минуты. Однако в семи своих последних матчах против "Арсенала" итальянец не отметился полезными действиями вообще.



В этом розыгрыше Лиги Европы "Арсенал" забил 18 голов — только "Реал Сосьедад" (19) и "Зенит" (20) больше. Однако четырех игроков, на счету которых восемь мячей, уже нет в клубе.



В преддверии этого выезда "Арсенал" потерял с травмой защитника Эктора Беллерина. Все еще восстанавливается и Начо Монреаль. У Александра Лакасетта повреждение колена, а Пьер-Эмерик Обамеянг в еврокубках заигран за "Боруссию".



Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

"Милан" (Италия) — "Арсенал" (Англия)

Милан. Стадион "Сан Сиро". 21:00 Онлайн-трансляция