Тренер "Базеля" считает "Сити" фаворитом Лиги Чемпионов

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Викки назвал "Манчестер Сити" одним из главных фаворитов в Лиге Чемпионов.

Накануне "Базелю" удалось победить в ответном матче 1/8 финала на "Этихад", однако путевка в четвертьфинал все равно досталась "горожанам". Викки уверен: команда Пепа Гвардиолы будет одним из главных фаворитов Лиги Чемпионов.



"Я не знаю, обыграли ли мы будущего победителя Лиги чемпионов, но, на мой взгляд, "Манчестер Сити" входит в число двух-трех лучших команд мира прямо сейчас. Они демонстрируют это во всех турнирах, играя каждые три дня. И, думаю, теперь они в числе главных фаворитов турнира".



"Мы знаем, что в Лиге Чемпионов все зависит от удачного жребия и того, в какой ты форме в конкретный день. Однако в плане качества игры и динамики эта команда определенно входит в число двух-трех фаворитов", - цитирует Викки BBC.