Тренер "Базеля" считает "Сити" фаворитом Лиги Чемпионов

Викки и Гвардиола Главный тренер "Базеля" Рафаэль Викки назвал "Манчестер Сити" одним из главных фаворитов в Лиге Чемпионов.

Накануне "Базелю" удалось победить в ответном матче 1/8 финала на "Этихад", однако путевка в четвертьфинал все равно досталась "горожанам". Викки уверен: команда Пепа Гвардиолы будет одним из главных фаворитов Лиги Чемпионов.

"Я не знаю, обыграли ли мы будущего победителя Лиги чемпионов, но, на мой взгляд, "Манчестер Сити" входит в число двух-трех лучших команд мира прямо сейчас. Они демонстрируют это во всех турнирах, играя каждые три дня. И, думаю, теперь они в числе главных фаворитов турнира".

"Мы знаем, что в Лиге Чемпионов все зависит от удачного жребия и того, в какой ты форме в конкретный день. Однако в плане качества игры и динамики эта команда определенно входит в число двух-трех фаворитов", - цитирует Викки BBC.




Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 08.03.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea4everr 08.03.2018 16:09 # chelsea4everr
    Ебать шутник великий. Попадёт на Реал или Баварию и вынесут вперед ногами Сити

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  2. kanonirkzsk 08.03.2018 15:43 # kanonirkzsk
    Твой е*ырь априори фаворит

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  3. electric 08.03.2018 14:35 # electric
    Пускай считает что угодно. А лч заберёт ЛФК.

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  4. rap-woiska 08.03.2018 14:06 # rap-woiska
    любому ослу это ясно

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