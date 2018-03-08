Тренер "Базеля" считает "Сити" фаворитом Лиги Чемпионов
Главный тренер "Базеля" Рафаэль Викки назвал "Манчестер Сити" одним из главных фаворитов в Лиге Чемпионов.
Накануне "Базелю" удалось победить в ответном матче 1/8 финала на "Этихад", однако путевка в четвертьфинал все равно досталась "горожанам". Викки уверен: команда Пепа Гвардиолы будет одним из главных фаворитов Лиги Чемпионов.
"Я не знаю, обыграли ли мы будущего победителя Лиги чемпионов, но, на мой взгляд, "Манчестер Сити" входит в число двух-трех лучших команд мира прямо сейчас. Они демонстрируют это во всех турнирах, играя каждые три дня. И, думаю, теперь они в числе главных фаворитов турнира".
"Мы знаем, что в Лиге Чемпионов все зависит от удачного жребия и того, в какой ты форме в конкретный день. Однако в плане качества игры и динамики эта команда определенно входит в число двух-трех фаворитов", - цитирует Викки BBC.
08.03.2018 14:00
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Ебать шутник великий. Попадёт на Реал или Баварию и вынесут вперед ногами Сити
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Твой е*ырь априори фаворит
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Пускай считает что угодно. А лч заберёт ЛФК.
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любому ослу это ясно
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