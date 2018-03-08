Гвардиола зол на игроков "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не скрывает, что разозлился на игроков за поражение от "Базеля" (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Накануне вечером "горожане" установили новый рекорд Лиги Чемпионов по числу передач, но не сумели избежать домашнего поражения, которое, впрочем, не помешало команде выйти в четвертьфинал.
Гвардиола пообещал, что "Сити" не допустит подобной расслабленности на следующей стадии турнира, но признал: его разочаровало выступление игроков, которые во втором тайме забыли про атаку.
"Сегодня у нас были проблемы, но их совершенно точно не будет в четвертьфинале. Мы не сможем обеспечить себе отрыв в четыре мяча уже после первого матча".
"В первом тайме мы сыграли довольно неплохо, но во втором просто забыли, что нужно играть и атаковать. Пас ради паса не значит ровным счетом ничего. Нужно вытягивать на себя соперника, а не катать мяч из стороны в сторону", - сообщил Гвардиола The Independent.
08.03.2018 11:00
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Последние комментарии:
ну что ж пусть злиться, имеет право
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Нужно вытягивать на себя соперника, а не катать мяч из стороны в сторону", - сообщил Гвардиола The Independent.
Пфф, от ЛВГ по соске получишь за такие слова
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Пздц,а его что,не было около поля?нах он тогда нужен?взял прикрикнул на них,подсказал и все!а он сидел смотрел передачки эти?тупизм какойто
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А после финального свистка улыбался
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