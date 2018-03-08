Гвардиола зол на игроков "Сити"

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не скрывает, что разозлился на игроков за поражение от "Базеля" (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Накануне вечером "горожане" установили новый рекорд Лиги Чемпионов по числу передач, но не сумели избежать домашнего поражения, которое, впрочем, не помешало команде выйти в четвертьфинал.

Гвардиола пообещал, что "Сити" не допустит подобной расслабленности на следующей стадии турнира, но признал: его разочаровало выступление игроков, которые во втором тайме забыли про атаку.

"Сегодня у нас были проблемы, но их совершенно точно не будет в четвертьфинале. Мы не сможем обеспечить себе отрыв в четыре мяча уже после первого матча".

"В первом тайме мы сыграли довольно неплохо, но во втором просто забыли, что нужно играть и атаковать. Пас ради паса не значит ровным счетом ничего. Нужно вытягивать на себя соперника, а не катать мяч из стороны в сторону", - сообщил Гвардиола The Independent.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 08.03.2018 11:00

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  1. osivori 08.03.2018 11:54 # osivori
    ну что ж пусть злиться, имеет право

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  2. fanat-united 08.03.2018 11:53 # fanat-united
    Нужно вытягивать на себя соперника, а не катать мяч из стороны в сторону", - сообщил Гвардиола The Independent.

    Пфф, от ЛВГ по соске получишь за такие слова

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  3. liverbro 08.03.2018 11:29 # liverbro
    Пздц,а его что,не было около поля?нах он тогда нужен?взял прикрикнул на них,подсказал и все!а он сидел смотрел передачки эти?тупизм какойто

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  4. puhovik-vengera 08.03.2018 11:01 # puhovik-vengera
    А после финального свистка улыбался

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